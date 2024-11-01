Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της «Tönnies International Management GmbH», επί των εταιρειών «Vion GmbH» και «Vion Beef BV», καθώς και των άμεσων και έμμεσων θυγατρικών της τελευταίας «Vion Beef Süd GmbH», «Vion Waldkraiburg GmbH», «Vion Crailsheim GmbH», «Vion Move GmbH», «Vion Hilden GmbH», «CEMO GmbH» και «Best Hides GmbH».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της επιτροπής αναφέρει τα εξής:

Σε σημερινή συνεδρίαση του τμήματος της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Απόφαση 862/2024), αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της συγκέντρωσης που αφορά την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της «Tönnies International Management GmbH» επί των εταιρειών με την επωνυμία «Vion GmbH» και «Vion Beef BV», καθώς και των άμεσων και έμμεσων θυγατρικών της τελευταίας «Vion Beef Süd GmbH», «Vion Waldkraiburg GmbH», «Vion Crailsheim GmbH», «Vion Move GmbH», «Vion Hilden GmbH», «CEMO GmbH» και «Best Hides GmbH», κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 (β) και άρθρου 10 του Ν. 3959/2011.

Η εν λόγω συγκέντρωση αφορά τις ευρύτερες αγορές πώλησης φρέσκου (νωπού) και κατεψυγμένου βόειου και χοιρινού κρέατος και ειδικότερα τις αγορές α) πώλησης φρέσκου (νωπού) και κατεψυγμένου βόειου σε λιανοπωλητές (κανάλι διανομής σε λιανοπωλητές), β) πώλησης φρέσκου (νωπού) και κατεψυγμένου βόειου σε εταιρείες εστίασης (κανάλι διανομής σε εταιρείες εστίασης), γ) πώλησης φρέσκου (νωπού) και κατεψυγμένου βόειου σε βιομηχανίες επεξεργασίας κρέατος (κανάλι διανομής σε βιομηχανίες επεξεργασίας κρέατος), δ) πώλησης φρέσκου (νωπού) και κατεψυγμένου χοιρινού σε λιανοπωλητές (κανάλι διανομής σε λιανοπωλητές), ε) πώλησης φρέσκου (νωπού) και κατεψυγμένου χοιρινού σε εταιρείες εστίασης (κανάλι διανομής σε εταιρείες εστίασης) και στ) πώλησης φρέσκου (νωπού) και κατεψυγμένου χοιρινού σε βιομηχανίες επεξεργασίας κρέατος (κανάλι διανομής σε βιομηχανίες επεξεργασίας κρέατος).

Στη συγκέντρωση δεν υφίστανται επηρεαζόμενες αγορές σε οριζόντιο ή/και κάθετο επίπεδο, καθώς σε καμία εκ των ανωτέρω σχετική αγορά δεν πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια α) δραστηριοποίησης τουλάχιστον δύο (2) εκ των συμμετεχουσών εταιρειών και συνολικού μεριδίου αγοράς τουλάχιστον 15% (όσον αφορά στις οριζόντιες αγορές) ή β) δραστηριοποίησης μίας τουλάχιστον εκ των συμμετεχουσών εταιρειών και συνολικού μεριδίου αγοράς τουλάχιστον 25% (όσον αφορά στις κάθετες αγορές).

Η συγκέντρωση δεν οδηγεί σε κάθετες σχέσεις μεταξύ των μερών, δεδομένου ότι οι δραστηριότητες ενός μέρους της συναλλαγής δεν βρίσκονται σε αγορά ανώτερης ή κατώτερης οικονομικής βαθμίδας σε σχέση με τις δραστηριότητες άλλου μέρους της συναλλαγής. Επίσης, από τα στοιχεία του φακέλου της συγκέντρωσης δεν προκύπτουν διαγώνιες επιπτώσεις (conglomerate effects).

Δυνάμει των ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Τμήμα, ομόφωνα εγκρίνει την κατ' άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά, την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της «Tönnies International Management GmbH» επί των εταιρειών με την επωνυμία «Vion GmbH» και «Vion Beef BV», καθώς και επί των άμεσων και έμμεσων θυγατρικών εταιρειών της τελευταίας, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ' ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

