Στην εξαγορά του Village Cinema Ρέντη προχώρησε η PREMIA Properties μαζί με την οικογένεια Αντετοκούνμπο. Η εισηγμένη με ανακοίνωσή της τονίζει πως απέκτησε το 100% των μετοχών της Trivillage Developments Greece Single Member S.A. («Trivillage»), η οποία έχει στην κατοχή και εκμετάλλευση της το εμπορικό κέντρο Village Shopping & More στο Ρέντη Αττικής έναντι τιμήματος 14,1 εκατ. ευρώ.

Η Αγοράστρια αποτελεί ένα joint venture σχήματος ιδιωτών επενδυτών στο οποίο συμμετέχουν: ο Ηλίας Γεωργιάδης (μέσω της Sterner Stenhus Greece), η οικογένεια Αντετοκούνμπο, η Premia Properties (μέσω θυγατρικής), ο Γιώργος Πάνου, o Γιάννης Κωνσταντίνου (κάτοικος ΗΠΑ) και ο Άλεξ Παπακωνσταντίνου (κάτοικος Σουηδίας). Το Ακίνητο διαθέτει μικτή επιφάνεια κτισμάτων 49 χιλιάδων τ.μ. επί οικοπέδου 36 στρεμμάτων και σήμερα λειτουργεί ως entertainment park με βασικό μισθωτή την Village Cinema.

Η συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Ηλία Γεωργιάδη έχει στόχο να αναβαθμίσει το γνωστό συγκρότημα και να δημιουργήσει στην ευρύτερη περιοχή ένα πρότυπο sports and entertainment center (κέντρο άθλησης και ψυχαγωγίας) και ένα σημείο συνάντησης για οικογένειες με παιδιά και νέους ανθρώπους.

Οι εγκαταστάσεις του ακινήτου παρότι είναι σε καλό επίπεδο θα αναβαθμιστούν άμεσα. Θέλουμε να ευχαριστούμε την τράπεζα EUROBANK για την υποστήριξη και την χρηματοδότηση του συγκεκριμένου project καθώς και την CBRE για τις συμβουλευτικές της υπηρεσίες.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέφερε:

«Επενδύω με την οικογένειά μου και σε συνεργασία με τον Ηλία Γεωργιάδη σε μια περιοχή της Αττικής όπου μαζί με τα αδέλφια μου περάσαμε τα παιδικά μας χρόνια. Αυτή η επένδυση είναι μία από τις πιο σημαντικές που έχουμε πραγματοποιήσει στην Ελλάδα μέχρι σήμερα. Όραμά μας είναι να αναβαθμίσουμε τον χώρο, προσφέροντας στους ανθρώπους και τις οικογένειές τους αξέχαστες στιγμές, καθώς και να υλοποιήσουμε τα ευρύτερα σχέδιά μας για την ανάπτυξη του αθλητισμού».

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ανέφερε:

«Ειδικότερα, αυτή η επαγγελματική κίνηση δεν έχει μόνο ως στόχο την ανάπτυξη με επίκεντρο τα αθλητικά δρώμενα, αλλά φέρει επίσης έναν συναισθηματικό χαρακτήρα, καθώς έχουμε ιδιαίτερες αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια».

Ο Ηλίας Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Sterner Stenhus και Πρόεδρος του ΔΣ της Premia, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είμαστε χαρούμενοι για την επέκταση της συνεργασίας μας με την οικογένεια Αντετοκούνμπο στο real estate σε ένα τέτοιο σημαντικό ακίνητο όπως το Village Cinema Ρέντη αλλά και για τη συμμετοχή νέων ιδιωτών επενδυτών. Με το όραμα του Γιάννη και του Θανάση και τις δικές μας γνώσεις στο κλάδο του real estate θα αναζωογονήσουμε το γνωστό σημείο και θα το μετατρέψουμε σε entertainment sportspark».

Ο Κώστας Μαρκάζος, Διευθύνων Σύμβουλος της Premia δήλωσε:

«Αυτή η συναλλαγή αποτελεί μια ακόμη στρατηγική συνεργασία της Premia με πολύ αξιόλογους συνεταίρους η οποία θα ενισχύσει το μέγεθος και τη διασπορά του χαρτοφυλακίου μας καθώς και τα έσοδα της εταιρείας».

