Σουηδία: Η απάντηση της ΕΕ στους δασμούς Τραμπ πρέπει να είναι συμβατή με τον ΠΟΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε απάντηση στους δασμούς των ΗΠΑ πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, σύμφωνα με τον υπουργό Εμπορίου της Σουηδίας, περιορίζοντας ενδεχομένως τις επιλογές του μπλοκ για αντίποινα.

«Υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής ότι ο ΠΟΕ, στον πυρήνα του, είναι σημαντικό να διατηρηθεί», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Ντούσα σε συνέντευξή του στο Bloomberg την Τετάρτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς 25% στις εισαγωγές αυτοκινήτων, ημιαγωγών, χάλυβα και αλουμινίου. Είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν αμοιβαίους δασμούς στις εισαγωγές σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τα παράπονα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες επιλέγουν να φορολογούν και να ρυθμίζουν τις αγορές τους.

Η ΕΕ έχει ετοιμάσει πολλούς καταλόγους με αμερικανικά αγαθά στα οποία θα μπορούσε να επιβάλει δασμούς εάν ο Τραμπ πραγματοποιήσει τις απειλές του, ανέφερε νωρίτερα το Bloomberg. Το μπλοκ θα μπορούσε να κινηθεί γρήγορα εφαρμόζοντας εκ νέου τους δασμούς που επέβαλε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

«Έχουμε πολλές άλλες εν εξελίξει διαπραγματεύσεις ελεύθερου εμπορίου τώρα», είπε ο Ντούσα. «Αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστος εταίρος, αν συνεχίζουμε να λέμε ότι όλοι οι άλλοι πρέπει να τηρούν τις αρχές του ΠΟΕ, τότε πρέπει να το κάνουμε κι εμείς».

Ο Σουηδός υπουργός Εμπορίου σημείωσε ότι «είναι εφικτή μια λύση όπου οι δασμοί θα μειωθούν, αντί να αυξηθούν» και πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο του ΠΟΕ «υπάρχει σαφώς περιθώριο» για μείωση των δασμών προς τον υπόλοιπο κόσμο.

«Δεν είναι η Σουηδία που πιέζει για υψηλούς δασμούς στο πλαίσιο των κανονισμών του ΠΟΕ. Αλλά είναι σημαντικό να παραμείνουν συμβατοί με τις αρχές του ΠΟΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Στην πράξη, αυτό θα σήμαινε ότι μειώνονται οι δασμοί σε όλες τις χώρες που είναι μέλη και με τις οποίες δεν έχουμε συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Αλλά νομίζω ότι είναι απολύτως λογικό να αναθεωρήσουμε τα επίπεδα δασμών που έχουμε και έναντι άλλων χωρών», κατέληξε.



Πηγή: The Washington Post

