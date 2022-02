Η αγορά των ψηφιακών παιχνιδιών δεν είναι… παιχνίδι καθώς ο τζίρος της είναι μεγαλύτερος του Χόλιγουντ, και μετά την εξαγορά της Activision και της Zenimax Media η Sony βρέθηκε «στα σχοινιά» όσον αφορά τους τίτλους παιχνιδιών που πιθανότατα θα είναι αποκλειστικοί για την κονσόλα της Xbox. Η αντεπίθεση του ιαπωνικού γίγαντα Sony για τις κονσόλες της PS4 και PS5 ήρθε με την εξαγορά του στούντιο παραγωγής παιχνιδιών Bungie (δημιουργού των εμβληματικών franchises Halo και Destiniy) αντί 3,6 δισεκ. δολαρίων.

Η Sony ανακοίνωσε ότι η Bungie θα τη βοηθήσει να «προσεγγίσει δισεκατομμύρια παίκτες». Το Halo είναι ένα από τα εμβληματικά παιχνίδια που συνέβαλαν στη δημοτικότητα του Xbox της Microsoft.



«Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική μας να επεκτείνουμε την εμβέλεια του PlayStation σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό», δήλωσε ο Τζιμ Ράιαν, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Sony Interactive Entertainment (SIE).



«Κατανοούμε πόσο ζωτικής σημασίας είναι η κοινότητα της Bungie για το στούντιο και ανυπομονούμε να τους υποστηρίξουμε καθώς παραμένουν ανεξάρτητοι και συνεχίζουν να αναπτύσσονται» διεβεβαίωσε.



Το 2000, η Microsoft αγόρασε τη Bungie και το παιχνίδι της Halo: Combat Evolved έγινε αποκλειστικός τίτλος για το Xbox. Το Halo πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα, συμβάλλοντας στη διάδοση του Xbox στους χρήστες.



Το 2007, η Bungie διασπάστηκε από τη Microsoft για να γίνει μια ανεξάρτητη επιχείρηση. Η Microsoft πάντως διατήρησε τη χρυσοφόρο πνευματική ιδιοκτησία του franchise Halo. Η Bungie, η οποία εδρεύει στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, έχει περισσότερους από 900 υπαλλήλους.



Σύμφωνα με τη συμφωνία της Sony, η Bungie θα έχει ανεξάρτητη λειτουργία, και θα συνεχίσει να δημιουργεί τα δικά της παιχνίδια μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Microsoft αποκάλυψε τα σχέδιά της να αγοράσει τον γίγαντα βιντεοπαιχνιδιών Activision Blizzard για 68,7 δισεκατομμύρια δολάρια, που είναι η μεγαλύτερη συμφωνία που έγινε ποτέ στην αγορά παιχνιδιών.



