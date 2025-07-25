Σήμερα… πληρώνει: Ποιες συντάξεις θα μπουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Του Βαγγέλη Δουράκη

Έφτασε η ώρα πληρωμών: Από σήμερα μετά το μεσημέρι θα είναι διαθέσιμες στους τραπεζικούς λογαριασμούς οι συντάξεις μηνός Αυγούστου, για την πρώτη «φουρνιά» των δικαιούχων. Ως το μέσα της ερχόμενης εβδομάδας όλοι οι απόμαχοι της εργασίας θα έχουν πάρει τα χρήματα που τους αναλογούν στα χέρια τους, ενώ θα καταβληθούν και οι ενισχύσεις στους δικαιούχους επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Πρώτοι πάνε … ΑΤΜ οι συνταξιούχοι μη Μισθωτοί, αλλά και όσοι λαμβάνουν επικουρικές συντάξεις από τον ιδιωτικό τομέα.



Τα χρήματα θα πιστωθούν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς μετά το μεσημέρι και προς το απόγευμα, αναλόγως του τραπεζικού ιδρύματος. Οι υπόλοιποι απόμαχοι της εργασίας θα μπορούν να «σηκώσουν» με κάρτα τα χρήματά τους την ερχόμενη Τρίτη.

Όλες οι ημερομηνίες πληρωμών συντάξεων

Συγκεκριμένα, σε … ημερομηνία «γκισέ», η αρχή γίνεται την Δευτέρα 28 Ιουλίου 2025, με τις συντάξεις των μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Την ίδια ημέρα καταβάλλονται επίσης οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχων μισθωτών & μη μισθωτών από 1/1/2017 και έπειτα).

Πληρωμές θα γίνουν και για τις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Τα ποσά αυτά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων -όπως προαναφέρθηκε- μία εργάσιμη ημέρα πριν, δηλαδή σήμερα Παρασκευή 25 του μήνα και θα μπορούν να κάνουν ανάληψη όσοι διαθέτουν κάρτα.

Δυο ημέρες μετά -και πάλι σε ημερομηνία «γκισέ»- και συγκεκριμένα την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2025 καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις Αυγούστου των μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Πληρωμές στις 30 του μήνα θα γίνουν και για τους συνταξιούχους τραπεζών, όπως επίσης και για κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τα εν λόγω ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μία εργάσιμη ημέρα νωρίτερα, δηλαδή από το απόγευμα της Τρίτης 29 Ιουλίου, όταν και θα είναι διαθέσιμα για όσους έχουν χρεωστική κάρτα.

Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων και την γ’ δόση του δημοφιλούς επιδόματος τέκνων Α21 την Πέμπτη 31 Ιουλίου. Η πίστωση των ποσών αυτών θα γίνει το απόγευμα της Τετάρτης 30 του μήνα.

Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα του Οργανισμού, δηλαδή τα προνοιακά- αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα γέννας, το επίδομα ενοικίου, αλλά και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και άλλα.

Να σημειωθεί ότι ειδικά όσον αφορά στο επίδομα τέκνων Α21, οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης (Ε1) για τα εισοδήματα του 2024 προχώρησαν στον επανυπολογισμό του.

Ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα που έχει δηλωθεί καθορίζεται και το ποσό της ενίσχυσης: Εκείνοι που δήλωσαν μεγαλύτερες αποδοχές από την προηγούμενη χρονιά είναι πολύ πιθανό να δουν το επίδομα να «ψαλιδίζεται» ακόμη και να «κόβεται» εάν έχουν ξεπεράσει το ανώτατο όριο εισοδήματος.

Έτσι, μετά τον επανυπολογισμό όσοι είχαν «φουσκωμένες» αποδοχές το 2024 σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά, ενδέχεται να κληθούν να επιστρέψουν τα ποσά του επιδόματος παιδιού που έχουν λάβει ως α’ και β’ δόση.

Υπάρχουν βεβαίως και εκείνοι που θα πάρουν αναδρομικά: Σε περίπτωση που αρχικά με τις δύο πρώτες φετινές δόσεις χορηγήθηκε μικρότερο ποσό και με τον επαναϋπολογισμό προκύπτει δικαίωμα για μεγαλύτερο (λόγω συρρίκνωσης των εισοδημάτων), το ποσό της διαφοράς καταβάλλεται αναδρομικά.

Αναδρομικά θα λάβουν και όσοι υπέβαλλαν αιτήσεις μετά την πληρωμή φέτος της α’ και της β΄δόσης της ενίσχυσης και πριν την καταβολή της 31ης Ιουλίου. Η συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων θα πάρουν «μαζεμένες» και τις τρεις δόσεις του επιδόματος τέκνων Α21.



Πηγή: skai.gr

