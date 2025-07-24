ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq έκλεισαν σε ιστορικά υψηλά.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 316,38 μονάδων (–0,70%), στις 44.693,91 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 37,94 μονάδων (+0,18%), στις 21.057,96 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 4,44 μονάδων (+0,07%), στις 6.363,35 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.