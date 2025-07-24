Αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές από S&P το 2026

Στον Σεπτέμβριο του 2026 τοποθετεί χρονικά την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις «ανεπτυγμένες» αγορές, ο διεθνής αξιολόγησης S&P.

Όπως σημειώνει ο διεθνής οίκος αξιολόγησης οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας είναι θετικές, πετυχαίνοντας σταθερή οικονομική ανάπτυξη, μετά την κρίση χρέους, μέσω μεταρρυθμίσεων και συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, της ΕΚΤ και το ΔΝΤ.

Επίσης επισημαίνει ότι το βελτιωμένο επιχειρηματικό κλίμα έχει οδηγήσει σε αύξηση εξαγωγών και αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων. Τονίζει ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει ενισχυθεί αισθητά, ενώ το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ παρουσιάζει σημαντική βελτίωση.

Για το 2025 η S&P εξακολουθεί να διατηρεί την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά στη λίστα παρακολούθησης (watchlist).

Να σημειωθεί ότι τον Σεπτέμβριο αναμένεται η ετυμηγορία του οίκου FTSE.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 8 Απριλίου ο FTSE διατήρησε το Χρηματιστήριο Αθηνών στη watch list για πιθανή αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές, ενώ υπήρχαν προσδοκίες για αναβάθμιση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

