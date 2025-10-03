Προσλήψεις ανέργων άνω των 50 ετών με επιχορήγηση ως €1.044/μήνα

Του Βαγγέλη Δουράκη

Επιχορηγήσεις οι οποίες καλύπτουν ως και το 80% των αποδοχών των υπαλλήλων που θα προσλάβουν μπορούν να διεκδικήσουν εργοδότες του ιδιωτικού τομέα: Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης φτάνει μέχρι και το ποσό των 1.004 ευρώ τον μήνα και χορηγείται για διάστημα 18 μηνών. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία 5.000 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης για άτομα άνω των 50 ετών σε επιχειρήσεις που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Το εν λόγω πρόγραμμα είναι «ανοιχτό» για την υποβολή αιτήσεων και οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω σε νέες θέσεις εργασίας θα λάβουν επιχορήγηση από 50% έως 80% του συνολικού κόστους (μισθός και ασφαλιστικές εισφορές), ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου. Το ανώτατο μηνιαίο ποσό επιχορήγησης ορίζεται σε 1.004,80 ευρώ για 18 μήνες.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω:

της πλατφόρμας e-services της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr) ή

του gov.gr, στον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholeseprosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα προτείνουν στην επιχείρηση υποψηφίους με τα απαιτούμενα προσόντα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 73.476.000€, καλυπτόμενος από πόρους της ΔΥΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr

Δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και ωφελούμενοι οι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, άνω των 50 ετών.

Η επιχορήγηση στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις

Εάν η επιχείρηση επιλέξει το καθεστώς de minimis, θα πρέπει να μην έχει μείωση προσωπικού το τελευταίο τρίμηνο και να μην έχει λάβει κρατική ενίσχυση άνω των 300.000€ τα 3 προηγούμενα έτη.

Εάν επιλέξει το καθεστώς του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ), θα πρέπει να μην έχει μειώσει το προσωπικό της το τελευταίο 12μηνο και να μην έχει λάβει κρατική ενίσχυση άνω των 5.500.000€.

Οι ωφελούμενοι του ΓΑΚ ανήκουν σε δύο κατηγορίες:

Άτομα σε μειονεκτική θέση: 1) άνεργοι που κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν από την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί σε κανονική αμειβόμενη απασχόληση ή 2) άνεργοι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή δεν παρακολούθησαν επαγγελματική κατάρτιση.

Άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση: 1) άνεργοι που κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί σε κανονική αμειβόμενη απασχόληση ή 2) άνεργοι που κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν από την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί σε κανονική αμειβόμενη απασχόληση και ανήκουν στην κατηγορία 2) των «ατόμων σε μειονεκτική θέση».

Εάν η επιχείρηση επιλέξει το καθεστώς de minimis , η διάρκεια επιχορήγησης είναι 18 μήνες.

, η διάρκεια επιχορήγησης είναι 18 μήνες. Εάν επιλέξει το καθεστώς ΓΑΚ , η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες (για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση) ή 18 μήνες (για την πρόσληψη ατόμων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση).

, η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες (για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση) ή 18 μήνες (για την πρόσληψη ατόμων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση). Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης de minimis, το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται:

α) στο 80% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων, ανδρών και γυναικών, εγγεγραμμένων άνω των 36 μηνών στο ψηφιακό μητρώο της Δ.ΥΠ.Α.), δηλαδή €1.004,80 μηνιαία,

β) στο 65% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για την πρόσληψη ανέργων γυναικών, δηλαδή 816,40€ μηνιαία, και

γ) στο 50% για την πρόσληψη ανέργων ανδρών, δηλαδή €628,00 μηνιαία.

Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του ΓΑΚ, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα €1.000,00 μηνιαία.

Η επιχορήγηση περιλαμβάνει τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το Επίδομα Αδείας.

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω του gov.gr στη διεύθυνση:https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Οι επιχειρήσεις επιλέγουν το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης και προσδιορίζουν τον αριθμό των θέσεων, τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα.

H ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις, και οι εργασιακοί σύμβουλοι υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης.

Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργο.

Πηγή: skai.gr

