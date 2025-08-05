ΥΠΕΘΟ – ΑΑΔΕ: Εκσυγχρονισμός και απλούστευση δασμοφορολογικών απαλλαγών για διπλωματικές και προξενικές αρχές

Σημαντικές βελτιώσεις και απλουστεύσεις στις τελωνειακές διαδικασίες χορήγησης απαλλαγής δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, στο πλαίσιο διπλωματικών και προξενικών σχέσεων, εισάγονται με Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα, και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1107/2025).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική κοινή ανακοίνωση, η νέα διάταξη προβλέπει ανώτατα ποσοτικά όρια για την παραλαβή, με απαλλαγή, προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και φόρο κατανάλωσης (όπως προϊόντα καφέ και υγρά αναπλήρωσης), στο πλαίσιο διπλωματικών και προξενικών σχέσεων.

Η ρύθμιση ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις προβλέψεις του νέου Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και επιφέρει σημαντικό εκσυγχρονισμό της τελωνειακής διαδικασίας, μέσα από μια σειρά στοχευμένων παρεμβάσεων:

- Περαιτέρω ψηφιοποίηση της διαδικασίας και μείωση της γραφειοκρατίας.

- Επιτάχυνση και διευκόλυνση της διαδικασίας ολοκλήρωσης του τελωνισμού.

- Απλοποίηση της διαδικασίας ελέγχου ποσοτικών ορίων και δικαιούχων προσώπων.

- Μείωση των υποβαλλόμενων υποστηρικτικών εγγράφων από τα δικαιούχα πρόσωπα.

Από την εφαρμογή της νέας ρύθμισης αναμένονται ουσιαστικά οφέλη, με σημαντική μείωση του χρόνου τελωνισμού — έως και 60% για περίπου 2.500 δικαιούχους, βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με παράλληλη ενίσχυση της αποδοτικότητας των τελωνείων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.