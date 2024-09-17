Την αποκάλυψη του κυκλώματος πλασματικής συνταγογράφησης από την Ελληνική Αστυνομία και τα στελέχη του ΕΟΠΥΥ χαιρετίζει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ). Μάλιστα αναφέρει ότι συμβολικά το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να μειώσει το clawback των εταιρειών κατά 3,5 εκατ. ευρώ -όσο και το εκτιμώμενο ύψος της απάτης- για το 2024, αφού η δαπάνη αυτή προέκυψε από τα κενά του συστήματος και δεν είναι προϊόν πραγματικής κατανάλωσης.

Ο ΣΦΕΕ επαναλαμβάνει το αίτημά του για επικαιροποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών και επέκταση ελέγχων, αλλά και για την ανάγκη παραδειγματικής τιμωρίας όσων παρανομούν χωρίς καθυστερήσεις.

«Διαχρονικά ο ΣΦΕΕ πιέζει την Πολιτεία για την επικαιροποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών και την επέκταση ελέγχων σε όλους τους συμμετέχοντες στη δημιουργία της ζήτησης και της κατανάλωσης πάσης φύσεως υγειονομικών πράξεων, συμπεριλαμβανόμενης φυσικά και της συνταγογράφησης φαρμάκων.

Είναι επιτακτική ανάγκη να εντοπίζονται άμεσα και να αποκλείονται από την συμμετοχή τους στο σύστημα υγείας αλλά και να τιμωρούνται παραδειγματικά όσοι απομυζούν τους ήδη ανεπαρκείς πόρους του και όχι να χρειάζονται 4 και πλέον έτη για να αποκαλύπτονται τέτοιες άθλιες πρακτικές».

Ο ΣΦΕΕ αναφέρει επίσης ότι «είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι τέτοιες απάτες είναι εις βάρος του ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει όμως να είναι γνωστό ότι η οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει από αυτές, τουλάχιστον όσον αφορά το φάρμακο, καταβάλλεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες μέσω των υποχρεωτικών επιστροφών (clawback), αφού η συνεισφορά του κράτους στη φαρμακευτική δαπάνη είναι συγκεκριμένη, και καθορίζεται από κλειστό προϋπολογισμό.

Είναι, όμως, επίσης γεγονός ότι τέτοιες πρακτικές επιδεινώνουν το ήδη ασφυκτικό περιβάλλον υποχρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης για το φάρμακο και συμβάλλουν στο να στερηθεί ο Έλληνας ασθενής νέες, καινοτόμες θεραπείες των οποίων η είσοδος στη χώρα, υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν είναι βιώσιμη».

Καταλήγει ότι «θα ήταν ευχής έργον το Υπουργείο Υγείας να αποφασίσει τη μείωση των υποχρεωτικών επιστροφών των εταιρειών κατά 3,5 εκατ. ευρώ (όσο και το εκτιμώμενο ύψος της απάτης) για το 2024, έστω για λόγους συμβολικούς, αφού η δαπάνη αυτή προέκυψε από τα κενά του συστήματος και δεν είναι προϊόν πραγματικής κατανάλωσης. Άλλωστε μέσω των υποχρεωτικών επιστροφών οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις χρηματοδοτούν την φαρμακευτική δαπάνη με περισσότερα από 3 δισ. ευρώ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

