Σε μια εβδομάδα έντονων αναταράξεων, από την Ουάσινγκτον μέχρι τη Σασκάτσουαν, η παγκόσμια οικονομία παρακολουθεί με ανησυχία τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Οι «αντίστροφοι δασμοί» που ανακοίνωσε, αιφνιδιαστικά, στις αρχές του μήνα φαίνεται να προκαλούν ήδη σοβαρές αντιδράσεις σε όλο τον πλανήτη.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC, η μετάβαση από τον Λευκό Οίκο στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) στην Ουάσινγκτον — μια διαδρομή μόλις εννέα λεπτών — συμβολίζει αυτή τη σύγκρουση. Στον μεν Λευκό Οίκο αποφασίζονται σκληρές εμπορικές πολιτικές, στο δε ΔΝΤ οι υπουργοί Οικονομικών των G7 και G20 επιχειρούν να διαχειριστούν τις επιπτώσεις.

Στην πρόσφατη σύνοδο του ΔΝΤ, οι ΗΠΑ βρέθηκαν αντιμέτωπες όχι με ανοιχτή εχθρότητα, αλλά με απογοήτευση και ανησυχία από φίλιες χώρες. Χαρακτηριστική η στάση της Ιαπωνίας, με τον Υπουργό Οικονομικών Κατσουνόμπου Κάτο να δηλώνει ότι οι δασμοί «πλήττουν την ανάπτυξη και αποσταθεροποιούν τις αγορές».

Παράλληλα, η κατάρρευση της εμπορευματικής κίνησης από την Κίνα προς το λιμάνι του Λος Άντζελες — πρώην βασική αρτηρία του παγκόσμιου εμπορίου — εντείνει την ανησυχία. Οι αναλυτές του ΔΝΤ αναφέρουν ότι η μείωση είναι τόσο μεγάλη, που μπορεί να ανιχνευθεί ακόμα και από δορυφορικά δεδομένα.

Η υποχώρηση παίρνει σάρκα και οστά

Το κλίμα ωστόσο άρχισε να αλλάζει: οι πιέσεις των αγορών και οι αντιδράσεις μεγάλων επιχειρήσεων όπως η Walmart και η Target φαίνεται να κάμπτουν τη σκληρή γραμμή του Λευκού Οίκου. Στελέχη της αγοράς προειδοποίησαν τον πρόεδρο για κίνδυνο άδειων ραφιών στις ΗΠΑ ήδη από τον Μάιο.

Σύμφωνα με πηγές, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, έχοντας αναλάβει ενεργό ρόλο, έπεισε τον Τραμπ να παγώσει για 90 ημέρες την εφαρμογή των καθολικών δασμών, προκειμένου να αποφευχθεί ευρύτερη κρίση. Το πάγωμα συνοδεύτηκε από διακριτικές προσπάθειες προσέγγισης της Κίνας, με πιο ήπια ρητορική και προσφορές «οικονομικής εξισορρόπησης».

Παρά τα σημάδια αποκλιμάκωσης, η αβεβαιότητα είναι διάχυτη. Υψηλόβαθμοι τραπεζικοί κύκλοι φοβούνται ότι οι ΗΠΑ μπορεί στο μέλλον να χρησιμοποιήσουν ακόμη και τα δίκτυα παροχής δολαρίων (swap lines) ως εργαλείο πολιτικής πίεσης — ένα σενάριο που κάποτε έμοιαζε αδιανόητο αλλά σήμερα συζητείται.

Παράλληλα, αναπτύσσονται θεωρίες για πιθανό "φόρο" σε χώρες που κατέχουν αμερικανικό χρέος, όπως η Ιαπωνία ή η Κίνα, σε μια προσπάθεια χρηματοδότησης του αμερικανικού ελλείμματος.

Οι ευρωπαϊκές ισορροπίες και το μήνυμα από το Λονδίνο

Το Ηνωμένο Βασίλειο επηρεάζεται έντονα από την αμερικανική πολιτική, καθώς πλήττεται από δασμούς σε κλάδους-κλειδιά όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Παράλληλα, η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών, σε συνεντεύξεις της στην Ουάσινγκτον, υπογράμμισε την αυξανόμενη σημασία των εμπορικών σχέσεων με την Ευρώπη, προκαλώντας αίσθηση στο Λονδίνο.

Η στάση αυτή ερμηνεύεται ως στρατηγική αποστασιοποίησης από το απρόβλεπτο εμπορικό μέτωπο των ΗΠΑ και επαναπροσέγγισης με την Ε.Ε.

Η Ισπανία αποτελεί ένα ακόμη σημείο τριβής: η αμερικανική πλευρά επέκρινε πρόσφατες κινεζικές επενδύσεις στη χώρα, όπως η δημιουργία εργοστασίων ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Όμως, ο Ισπανός υπουργός Οικονομικών Κάρλος Κουέρπο ξεκαθάρισε ότι η Μαδρίτη βλέπει τη συνεργασία με την Κίνα ως αναγκαία για τη διατήρηση της οικονομικής της ανάπτυξης.

Το επεισόδιο αυτό αναδεικνύει τη δυσκολία των ΗΠΑ να χτίσουν ένα ενιαίο μέτωπο κατά της Κίνας, τη στιγμή που οι εμπορικοί τους εταίροι επιδιώκουν ανοιχτές αγορές και νέες επενδύσεις.

Μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι

Όπως όλα δείχνουν, οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές. Η προσωρινή παύση δασμών λήγει την περίοδο που η Καναδάς θα φιλοξενεί τη Σύνοδο των G7, ενώ οι πιέσεις από τις διεθνείς αγορές και τους συμμάχους εντείνονται.

Παρότι υπάρχει ακόμη δρόμος για μια ειρηνική αποκλιμάκωση, το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης δεν μπορεί να αποκλειστεί. Οι επόμενες κινήσεις του Λευκού Οίκου θα κρίνουν αν ο κόσμος βαδίζει προς εμπορική σταθερότητα ή νέα αναταραχή.

Πηγή: skai.gr

