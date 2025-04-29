Μεικτές τάσεις σήμερα στη Wall Street

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης S&P 500 έκλεισε με θετικό πρόσημο για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση, καταγράφοντας το μεγαλύτερο κερδοφόρο σερί του από τις αρχές Νοεμβρίου.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 114,09 μονάδων (+0,28%), στις 40.227,59 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 16,81 μονάδων (–0,10%), στις 17.366,13 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 3,54 μονάδων (+0,06%), στις 5.528,75 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.