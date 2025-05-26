Η οικονομία της Ρωσίας αντιμετωπίζει κινδύνους «υποθερμίας», προειδοποίησε σήμερα, Δευτέρα ο υπουργός Οικονομίας της χώρας Μαξίμ Ρεσέτνικοφ, προτρέποντας την κεντρική τράπεζα να λάβει υπόψη την επιβράδυνση του πληθωρισμού κατά τη συνεδρίασή της για τον καθορισμό των επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα.

Αντιμέτωπη με τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό, η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας έχει διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο στο 21% από τον Οκτώβριο, μια στάση που έχει καταπνίξει τις επενδύσεις ακριβώς τη στιγμή που η οικονομική στήριξη που παρέχεται από τις αυξανόμενες στρατιωτικές δαπάνες αρχίζει να μειώνεται.

Ο Ρεσέτνικοφ, μιλώντας στην Κρατική Δούμα, την κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου, δήλωσε ότι ο πληθωρισμός τις τελευταίες εβδομάδες κυμαινόταν στο εύρος 3-4% μετά από εκ νέου υπολογισμό σε ετήσιους όρους.

«Αναμένουμε ότι τα στοιχεία του Μαΐου θα εδραιώσουν αυτήν την τάση και φυσικά αναμένουμε ότι η κεντρική τράπεζα θα το λάβει δεόντως υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων, επειδή βλέπουμε επίσης κινδύνους οικονομικής υποθερμίας στο τρέχον καθεστώς», δήλωσε ο Ρεσέτνικοφ.

Το υπουργείο προβλέπει ετήσιο πληθωρισμό για το 2025 στο 7,6%, μια εκτίμηση που ο Ρεσέτνικοφ χαρακτήρισε «ρεαλιστική».

Σημαντικοί Ρώσοι εξαγωγείς, έχουν μειώσει τον προγραμματισμένο όγκο εμπορευμάτων, όπως μέταλλα και πετρελαϊκά προϊόντα, που στέλνουν σιδηροδρομικώς, σύμφωνα με έγγραφο των Ρωσικών Σιδηροδρόμων που είδε το Reuters την περασμένη εβδομάδα, καταδεικνύοντας τον πραγματικό αντίκτυπο της υποτονικής ζήτησης καθώς η οικονομία της χώρας επιβραδύνεται.

Πολλές επιχειρήσεις στον βιομηχανικό τομέα έχουν παραπονεθεί για απαγορευτικό κόστος δανεισμού και ορισμένες έχουν περιορίσει τα επενδυτικά τους σχέδια. Το υπουργείο Οικονομίας προβλέπει οικονομική ανάπτυξη 2,5% φέτος, σε σύγκριση με πρόβλεψη 1-2% της κεντρικής τράπεζας.

Η επόμενη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας για τον καθορισμό των επιτοκίων έχει προγραμματιστεί για τις 6 Ιουνίου.

