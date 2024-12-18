Πρεμιέρα κάνει σήμερα 18 Δεκεμβρίου το «Καλάθι του Άη Βασίλη» το οποίο περιλαμβάνει 13 διαφορετικές κατηγορίες παιχνιδιών σε χαμηλές τιμές αποκλειστικά για την περίοδο των εορτών.

Το Καλάθι εφαρμόζεται στα καταστήματα που έχουν δραστηριότητα στην πώληση παιδικών παιχνιδιών και βρίσκεται σε ισχύ σε συνδυασμό με το «Καλάθι των Χριστουγέννων». Επίσης, συμμετέχουν υποχρεωτικά όλες οι αλυσίδες παιχνιδιών και ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ και θα περιλαμβάνει τις ίδιες ακριβώς κατηγορίες προϊόντων με το περυσινό, όπως:

Βρεφικά παιχνίδια

Επιτραπέζια/Παζλ

Φιγούρες δράσης

Παιχνίδια κατασκευών & δημιουργίας

Οχήματα- Τηλεκατευθυνόμενα

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

Αθλητικά παιχνίδια

Κούκλες, κουκλόσπιτα και άλλα αξεσουάρ

Λούτρινα

Μουσικά παιχνίδια

Πού θα κυμανθούν οι τιμές των παιχνιδιών

Προϊόν Εύρος τιμών σε €

Βρεφικά παιχνίδια 15-35

Κούκλες 25-50

Παιχνίδια μίμησης (παιδική κουζίνα) 20-100

Επιτραπέζια παιχνίδια 10-30

Παζλ 2,5-15

Παιχνίδια κατασκευών (τουβλάκια) 7-45

Τηλεκατευθυνόμενα αυτοκίνητα 20-60

Μουσικά παιχνίδια (ντραμς) 25-80

Το «καλάθι του Άη Βασίλη» θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2025.

Πηγή: skai.gr

