ΕΦΚΑ: Σήμερα η οικονομική ενίσχυση συνταξιούχων και το επίδομα αλληλεγγύης

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε συνταξιούχους, καθώς και του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης σε ευάλωτα νοικοκυριά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν. 5162/2024.
Α. Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση συνταξιούχων
Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, η οικονομική ενίσχυση αφορά συνολικά 602.581 συνταξιούχους.
Β. Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ευάλωτων νοικοκυριών
Επιπλέον, θα καταβληθεί επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, ύψους 200 ευρώ, σε 55.074 δικαιούχους, που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
- Συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ που λαμβάνουν μόνο τη βασική σύνταξη και έχουν ποσοστό αναπηρίας 100% (Π.Δ. 334/1988),
- Συνταξιούχοι Δημοσίου που λαμβάνουν επίδομα νόσου και ανικανότητας (Π.Δ. 169/2007, άρθρο 54),
- Δικαιούχοι του εξωϊδρυματικού επιδόματος (Ν. 1140/1981, άρθρο 42) και
- Δικαιούχοι επιδομάτων των άρθρων 100-103 του Π.Δ. 168/2007 και του άρθρου 54Α του Π.Δ. 169/2007.
* Επισυνάπτεται πίνακας για το πώς κατανέμεται η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση συνταξιούχων.
