Το κουμπί της εκκίνησης για τις φορολογικές δηλώσεις του 2025 πάτησε το ΥΠΕΘΟ - Όλη η διαδικασία και τα χρονοδιαγράμματα

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Είμαστε 13 ημέρες πριν την αλλαγή χρόνου όμως ήδη έχουμε μπει στον αστερισμό των φορολογικών δηλώσεων του 2025. Και φρόντισε γι’ αυτό ποιος άλλος; Το υπουργείο Οικονομικών το οποίο με ανακοίνωση του, ενημέρωσε ότι βρίσκεται ήδη σε λειτουργία το Μητρώο Υπόχρεων Υποβολής Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων.

Το Αρχείο δηλαδή στο οποίο πρέπει να εγγραφούν έως και τις 15 Ιανουαρίου όλοι εκείνοι οι φορείς του Δημοσίου που πρέπει να αποστείλουν στην ΑΑΔΕ έγκαιρα και έγκυρα στοιχεία (μισθοδοσία, συντάξεις για παράδειγμα) για την προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα η αρχική εγγραφή του φορέα στο Μητρώο, θα επιβάλλονται πρόστιμα στα ευθυνόμενα πρόσωπα ύψους 2.500€. Ποια είναι τα ευθυνόμενα πρόσωπα; Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση είναι τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση των φορέων και ειδικότερα :

Για την Προεδρία της Δημοκρατίας ο Ειδικός Γραμματέας

Για την Βουλή των Ελλήνων ο Γενικός Γραμματέας

Για την Προεδρία της Κυβέρνησης ο Προϊστάμενος της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξη

Για τα Υπουργεία οι υπηρεσιακοί́ γραμματείς

Για τους δήμους οι γενικοί́ γραμματείς ή, ελλείψει αυτών, οι Δήμαρχοι

Για τις περιφέρειες οι εκτελεστικοί́ γραμματείς ή, ελλείψει αυτών, οι Περιφερειάρχες

Για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις οι Συντονιστές

Για τους λοιπούς φορείς το όργανο διοίκησης που κατέχει την υψηλοτέρα αμειβόμενη έμμισθη θέση σε κάθε φορέα

Για τις δημόσιες υπηρεσίες με διοικητική́ αυτοτέλεια οι επικεφαλής των υπηρεσιών αυτών, καθώς και οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την εκκαθάριση των καταβαλλόμενων ποσών και την αποστολή́ των στοιχειών στην Α.Α.Δ.Ε

2.500€ είναι και το πρόστιμα για αποστολή ανακριβών στοιχείων ή εκπρόθεσμη αποστολή στοιχείων. Το πρόστιμο αυξάνεται κατά 50€/ημέρα στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης διαβίβασης.

Εκτός από τον Δημόσιο Τομέα, ανάλογες υποχρεώσεις αποστολής στοιχείων για την προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων έχουν και φορείς του ιδιωτικού τομέα όπως τράπεζες, σχολεία εισηγμένες, servicers και εκπαιδευτήρια. Μόνο που εδώ οι καμπάνες είναι πολύ μεγαλύτερες :

20.000€ πρόστιμο για την παράβαση της εκπρόθεσμης αρχικής διαβίβασης/αποστολής στοιχείων.

Έως 40.000€ πρόστιμο για την παράβαση της εκπρόθεσμης αποστολής συμπληρωματικών ή/και διορθωτικών στοιχείων.

50.000€ πρόστιμο αν τα ακαθάριστα έσοδα των υπόχρεων υπερβαίνουν το 1εκατ€

Έως τις 16 Ιανουαρίου λοιπόν πρέπει να έχει γίνει η εγγραφή των φορέων στο ειδικό μητρώο και έως τις 28 Φεβρουαρίου πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την αποστολή των απαραίτητων στοιχείων και κάπως έτσι μπαίνει τέλος στη γελοιότητα με τις παρατάσεις επί παρατάσεων. Από το 2025 κι εφεξής η πλατφόρμα υποβολής φορολογικών δηλώσεων θα ανοίγει στις 15 Μαρτίου και θα μένει ανοιχτή έως τις 15 Ιουλίου. Ο φόρος εισοδήματος θα πληρώνεται σε 8 μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από το τέλος Ιουλίου.

Κι όσο πιο γρήγορα εξοφλήσεις τόσο μεγαλύτερη και η έκπτωση φόρου.

4% έκπτωση αν η δήλωση υποβληθεί στις πρώτες 45 λειτουργίας της εφαρμογής, δηλαδή μεταξύ 15 Μαρτίου και 30 Απριλίου

3% αν η δήλωση γίνει τις επόμενες 45 ημέρες, δηλαδή μεταξύ 1ης Μαΐου και 15 Ιουνίου

2% αν η δήλωση υποβληθεί τον τελευταίο μήνα λειτουργίας της πλατφόρμας, δηλαδή μεταξύ 16 Ιουνίου και 15 Ιουλίου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.