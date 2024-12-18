Του Βαγγέλη Δουράκη

Σε κάθε περίπτωση, μετά την καταβολή των έκτακτων ενισχύσεων -στις 20 Δεκεμβρίου- αλλά και με το πέρας των τακτικών πληρωμών, αναπροσαρμόζονται τα ποσά βασικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Από τις αρχές του 2025 επιδόματα όπως αυτό των τέκνων Α21, στέγασης, αλλά και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα «φουσκώνουν».

Ποια επιδόματα θα αυξηθούν… μετά τους «κόφτες»

Οι αυξήσεις σε ορισμένα επιδόματα θα είναι σημαντικές για τους δικαιούχους... που δεν θα χάσουν το επίδομα εξαιτίας κάποιου «κόφτη».

Ειδικότερα, αυξάνεται στα 250 ευρώ (από 216 ευρώ) το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα όπως και η προσαύξηση για κάθε παιδί σε 75 ευρώ (έναντι 50 ευρώ), ενώ αυξάνονται αναλογικά και τα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του.

Το επίδομα στέγασης από τα 70 ευρώ, αυξάνεται σε 125 ευρώ και 75 ευρώ, αναλόγως της εισοδηματικής κλίμακας, ενώ θα ισχύει και κριτήριο κινητής περιουσίας.

Σε ότι αφορά το επίδομα τέκνων Α21, οι δικαιούχοι που ανήκουν στην 1η κλίμακα θα δουν να αυξάνεται στα 75 ευρώ (στα 150 ευρώ για το τρίτο παιδί και τα επόμενα), ενώ οι δικαιούχοι της 3ης εισοδηματικής κλίμακας από τα 28 ευρώ ανά τέκνο θα λαμβάνουν 45 ευρώ ανά τέκνο (και 90 ευρώ για το τρίτο παιδί και τα επόμενα).

Ποιοι «κόφτες» θα υιοθετηθούν

Όπως προαναφέρθηκε πάντως για να καθοριστεί ο δικαιούχος του εκάστοτε επιδόματος, για πρώτη φορά θεσπίζονται «κόφτες»: Όσον αφορά στη χορήγηση του επιδόματος παιδιού καθορίζεται για μια οικογένεια με δύο παιδιά αξία ακίνητης περιουσίας στα 220.000 ευρώ, ενώ για τα αυτοκίνητα το όριο θα μπει σε ΙΧ πάνω από 1.600 κυβικά, συνυπολογιζόμενης της παλαιότητας, αλλά και του αριθμού των τέκνων.

Όπως προαναφέρθηκε πάντως για να καθοριστεί ο δικαιούχος του εκάστοτε επιδόματος, για πρώτη φορά υπάρχει συζήτηση να θεσπιστούν αυστηροί «κόφτες», όπως για παράδειγμα να μην έχει μια οικογένεια αυτοκίνητο που θα ξεπερνά τα 1.600 κυβικά, προκειμένου να είναι δικαιούχος μιας ενίσχυσης.

Πώς θα λειτουργεί το νέο Εθνικό Μητρώο

Στην αλλαγή σκηνικού που συντελείται για τη χορήγηση των επιδομάτων θα συμβάλλει εκτός από τη θέσπιση περισσότερων κριτηρίων για τη χορήγηση των διαφόρων οικονομικών ενισχύσεων και η δημιουργία «Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Κοινωνικών Επιδομάτων» στο οποίο θα εγγράφονται όλοι όσοι λαμβάνουν ενισχύσεις.

Στόχος είναι -κατά την κυβέρνηση- να δημιουργηθεί μια ενιαία βάση δεδομένων στην οποία θα φαίνεται ποιος παίρνει και τι, ώστε να υπάρχει μια συνολική εποπτεία και μια εκλογίκευση των επιδομάτων.

Ανάλογο κεντρικό μητρώο επιδομάτων υπάρχει στη Μεγάλη Βρετανία και μέσω αυτού θα επιδιωχθεί μία εποπτεία συνολική για τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, για τα επιδόματα του υπουργείου Εργασίας και για επιδόματα όπως το θέρμανσης ώστε να διαπιστώνεται ποιος παίρνει τι και γιατί το παίρνει.



