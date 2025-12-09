Σε άρνηση πληρωμών το δημόσιο - Αυξήθηκαν πάλι οι οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε…

Παρά την πίεση από φορείς, αγορά και ΜΜΕ, παρά τις επιτροπές και τις ειδικές task force, η εικόνα των οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες προμηθευτές και φορολογούμενους παραμένει απογοητευτική. Χωρίς ακόμη να έχουν δοθεί πειστικές εξηγήσεις το Ελληνικό Δημόσιο συνεχίζει να χρωστά περισσότερα από όταν βρισκόμασταν στην καρδιά των μνημονίων.



Για δεύτερο συνεχή μήνα, το …κάρο φαίνεται να το τραβάει η ΑΑΔΕ η οποία είναι αυτή που σημειώνει και μια αξιοσημείωτη πρόοδο. Γιατί η γενική κυβέρνηση βρίσκεται σε μια ...άρνηση ή αδυναμία να πληρώσει έγκαιρα παρότι τα χρήματα υπάρχουν.



Επιδείνωση λοιπόν για την εικόνα του Οκτωβρίου έστω και οριακή με τα φέσια να αυξάνονται κατά 48 εκατ. ευρώ στα 3,81 δισ. ευρώ.

Η ΑΑΔΕ μείωσε το στοκ των οφειλών της κατά 118 εκατ. ευρώ όμως η γενική κυβέρνηση αύξησε το δικό της κατά 156 εκατ. ευρώ. Τα χρέη της ξαναπέρασαν τον πήχη των 3 δισ. ευρώ, κάτι που είχε να συμβεί από τον Απρίλιο. Πλησιάζουμε προς το τέλους του έτους, όταν και σύμφωνα με τη δέσμευση του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί, όμως η ειδική επιτροπή που συνέστησε δεν έχει παράξει ακόμη τα επιθυμητά αποτελέσματα.



Και κάπως έτσι βρισκόμαστε ακόμη πολύ πάνω, σχεδόν μισό δισ. ευρώ, από τα 3,32 δισ. ευρώ των οφειλών τον Δεκέμβριο του 2017.

Βρισκόμαστε σε χειρότερη θέση ακόμη κι από την αρχή της χρονιάς η οποία ξεκίνησε με χρέη 3,047 δισ. ευρώ γεγονός που σημαίνει ότι μέσα στη χρονιά έχουν αυξηθεί οι οφειλές του Δημοσίου σχεδόν 764 εκατ. ευρώ στερώντας ζωτικής σημασίας ρευστότητα από την οικονομία.



Από το Δεκέμβριο του 2020 όταν και υπερκέρασαν τα ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία βρίσκονται μόνιμα στην πρώτη θέση των «κακοπληρωτών» και μόνιμα με οφειλές άνω του 1 δισ. ευρώ. Τον Οκτώβριο έφτασαν να χρωστούν για περισσότερες από 90 ημέρες 1,725 δισ. ευρώ, περίπου 61 εκατ. ευρώ περισσότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τα νοσοκομεία έχουν αυξήσει τις οφειλές του πάνω από μισό δισ. ευρώ φέτος και πλέον το 45,2% των οφειλών του Δημοσίου προέρχεται από τα νοσοκομεία.

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχουν συμψηφιστεί ακόμη τα rebate και clawback – οι υποχρεώσεις δηλαδή των προμηθευτών προς το κράτος – το οποίο όταν θα γίνει προς το τέλος του έτους, αναμένεται μειώσει τις τελικές οφειλές.



Ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία με 590 εκατ. ευρώ και μικρή μείωση, για δεύτερο συνεχή μήνα, 22 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Σε αυτά περιλαμβάνονται 248 εκατ. ευρώ που είναι οφειλές του ΕΟΠΥΥ, καθώς και ποσά από ληξιπρόθεσμες συντάξεις που δεν έχουν αποδοθεί.



Τα χρέη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σημείωσαν οριακή μείωση 1εκατ€ στα 239εκατ€, που είναι η χαμηλότερη τιμή για φέτος.



Αύξηση 10εκατ€ στα 236εκατ€ για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.



Ο μεγάλος ασθενής του μήνα είναι ο κρατικός προϋπολογισμός. Τα φέσια του εκτοξεύθηκαν στα 313εκατ€ από 205εκατ€ με τη μερίδα του λέοντος να καταλαμβάνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με 178εκατ€. Τα παραδοσιακά «κακά» παιδιά, τα υπουργεία δηλαδή Νησιωτικής Πολιτικής και Μετανάστευσης μείωσαν σημαντικά τις οφειλές τους κι από το 80% , χρωστούν πια το 40% του συνόλου. Από το πουθενά όμως , ξεφύτρωσε μια νέα σημαντική πηγή χρεών, ο κωδικός των γενικός δαπανών με 98εκατ€. Η προέλευση τους άγνωστη, καθώς ανέκαθεν ο κωδικός αυτός ήταν μηδενικός.



Η ΑΑΔΕ βελτίωσε σημαντικά την εικόνα της, μειώνοντας τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων κατά 118εκατ€ στα 708εκατ€. Από αυτές :

230εκατ€ αφορούν άμεσους φόρους

368εκατ€ αφορούν έμμεσους φόρους

105εκατ€ έχουν να κάνουν με μη φορολογικά έσοδα



Βέβαια υπόλογος δεν είναι μόνο η Ανεξάρτητη Αρχή. Ακόμη ψάχνει για παράδειγμα 70.000 χιλιάδες φορολογουμένους με άφαντο ακόμη IBAN για να τους επιστρέψει 223εκατ€ επιστροφών ή ακόμη και ενισχύσεων όπως αυτή της επιστροφής ενοικίου!!! Εκείνοι όμως είτε αρνούνται να ανταποκριθούν είτε αδιαφορούν/αδυνατούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επιπλέον 309εκατ€ από τα 826εκατ€ δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ακριβώς ληξιπρόθεσμες οφειλές γιατί δεν οφείλονται περισσότερους από 3 μήνες.



Στον αντίποδα , στις εκκρεμείς επιστροφές φόρων δεν συμπεριλαμβάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές από τα Τελωνεία και ειδικά για τις κατηγορίες ΕΦΚ και ΦΠΑ σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη και πλοία καθώς και όποιες επιστροφές πραγματοποιούνται από τα Τελωνεία και αφορούν ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελματίες.

