Bloomberg: Η ΕΕ πιέζει τις ΗΠΑ για μετριασμό των κυρώσεων κατά της ρωσικής Gazprombank

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει τις ΗΠΑ να διερευνήσουν τρόπους μετριασμού των αμερικανικών κυρώσεων κατά της ρωσικής Gazprombank, ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που έχει καθοριστική σημασία για τη ροή ρωσικού φυσικού αερίου στο μπλοκ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Οι συζητήσεις συνεχίζονται ακόμη και μετά την άρση της απαίτησης από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να χρησιμοποιούν οι ξένοι αγοραστές μόνο την εν λόγω τράπεζα όταν αγοράζουν ρωσικό φυσικό αέριο, μια κίνηση που αποσκοπεί στην αποφυγή των αμερικανικών κυρώσεων.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συζητούν το είδος και το εύρος των μέτρων μετριασμού, αφού ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και εταιρείες προειδοποίησαν ότι οι κυρώσεις θα αποτελούσαν κίνδυνο για την ασφάλεια εφοδιασμού της περιοχής, σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο που επικαλείται άτομα με γνώση του ζητήματος.

Οι επιλογές που εξετάζονται στις συνομιλίες περιλαμβάνουν το κατά πόσον οι πληρωμές μπορούν να γίνουν νόμιμα μέσω μιας θυγατρικής της Gazprombank με έδρα το Λουξεμβούργο ή κατά πόσον είναι καλύτερο να χρησιμοποιηθούν άλλα κανάλια πληρωμών, σύμφωνα με τις πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Παρόλο που το διάταγμα του Πούτιν για την άρση της απαίτησης να πληρώνουν οι ξένοι αγοραστές απευθείας μέσω της Gazprombank βοήθησε να ηρεμήσει η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, περιέπλεξε περαιτέρω το σύστημα πληρωμών και άφησε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ακόμη αβέβαια για τους νομικούς κινδύνους.

Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στη ρωσική τράπεζα, καθώς ενέτειναν τις προσπάθειές τους να τιμωρήσουν τη Μόσχα για τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Υπό την πίεση της Ευρώπης που αντιμετώπιζε σοβαρή έλλειψη φυσικού αερίου μετά την εισβολή στην Ουκρανία, οι ΗΠΑ είχαν αναβάλει νωρίτερα την επιβολή κυρώσεων στην Gazprombank. Εν τω μεταξύ, η ΕΕ εργάστηκε για την ενίσχυση εναλλακτικών προμηθειών, συμπεριλαμβανομένου του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ.

Το μερίδιο του ρωσικού αερίου από αγωγούς στις εισαγωγές της ΕΕ μειώθηκε από πάνω από 40% το 2021 σε περίπου 8% πέρυσι. Για το αέριο αγωγών και το υγροποιημένο φυσικό αέριο μαζί, η Ρωσία αντιπροσώπευε λιγότερο από το 15% των εισαγωγών. Βρισκόταν πίσω από τη Νορβηγία, η οποία έγινε ο κορυφαίος προμηθευτής του μπλοκ με μερίδιο 30%, και τις ΗΠΑ, οι οποίες παρείχαν το 19% του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με το τελευταίο διάταγμα του Πούτιν, οι ξένοι αγοραστές επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν άλλες τράπεζες για τη μετατροπή των χρημάτων σε ρούβλια πριν από τη μεταφορά. Αλλά η Gazprombank παραμένει το μοναδικό εξουσιοδοτημένο ίδρυμα για πληρωμές. Οι τράπεζες θα θελήσουν να είναι ασφαλείς με οποιαδήποτε λύση για να διασφαλίσουν ότι δεν θα πέσουν κατά λάθος θύμα των αμερικανικών κυρώσεων, σύμφωνα με τις πηγές.

Το 2022, η Gazprom άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο δεχόταν πληρωμές από Ευρωπαίους αγοραστές, απαιτώντας ρούβλια μέσω της Gazprombank. Η Πολωνία και η Βουλγαρία αποκόπηκαν το 2022 επειδή αρνήθηκαν να συμμορφωθούν, αλλά η Σλοβακία και η Ουγγαρία εξακολουθούν να λαμβάνουν ρωσικό αέριο από αγωγούς. Η κυβέρνηση της Βουδαπέστης υπέβαλε αίτημα στις ΗΠΑ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για εξαίρεση.

Πηγή: skai.gr

