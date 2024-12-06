Λογαριασμός
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 13 Δεκεμβρίου

Από τις 9 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2024, θα καταβληθούν 66.500.000 ευρώ σε 70.225 δικαιούχους μέσω των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ

e-efka

Συνολικά 66.500.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 70.225 δικαιούχους από τις 9 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2024 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 9 έως τις 13 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 28.000.000 ευρώ σε 45.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 2.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
  • 2.000.000 ευρώ σε 3.500 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
  • 2.000.000 ευρώ σε 25 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

