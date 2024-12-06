Σε λειτουργία τίθεται η νέα ψηφιακή εφαρμογή Μητρώου Δεξαμενών Βυτιοφόρων Οχημάτων Ενεργειακών Προϊόντων, για την απογραφή των δεξαμενών βυτιοφόρων φορτηγών ιδιωτικής (ΦΙΧ) ή δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) που διακινούν ενεργειακά προϊόντα. Το νέο ψηφιακό μητρώο προσφέρει σημαντικά δεδομένα στην παρακολούθηση των βυτιοφόρων οχημάτων και στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων.

Συγκεκριμένα, η νέα εφαρμογή αποτελεί το πρώτο βήμα για την παρακολούθηση βυτιοφόρων οχημάτων ενεργειακών προϊόντων σε πραγματικό χρόνο, μέσω συσκευών εντοπισμού γεωγραφικής θέσης.

Υπενθυμίζεται ότι με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Α 1158/2024) του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χρίστου Δήμα, του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Βασιλείου Οικονόμου, και του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζονται:

οι υπόχρεοι (ιδιοκτήτες των βυτιοφόρων οχημάτων, διαπιστευμένοι φορείς ογκομέτρησης, πάροχοι τηλεματικής, οι οποίοι έχουν λάβει έγκριση από τη "Επιτροπή Έγκρισης Καταλληλότητας Παρόχων Τηλεματικής")

τα δεδομένα καταχώρισης ανά κατηγορία υπόχρεου

οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα στοιχεία και η διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής, καταχώρισης και ανάρτησης των στοιχείων των οχημάτων.

Για την καταχώριση των απαιτούμενων κατά περίπτωση στοιχείων, οι υπόχρεοι εισέρχονται στην εφαρμογή μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Τελωνειακές Υπηρεσίες > Σύστημα εισροών - εκροών καυσίμων > Μητρώο Δεξαμενών Βυτιοφόρων Οχημάτων Ενεργειακών Προϊόντων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.