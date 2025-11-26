Μια τεταμένη στιγμή έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της περιοδείας Short n' Sweet Tour της Σαμπρίνας Κάρπεντερ. Η 26χρονη τραγουδίστρια διέκοψε τη συναυλία της αφού ένας θαυμαστής της πέταξε χειροπέδες.
¡INACEPTABLE!🎤😡 Momento tenso en el #ShortNSweetTour: Sabrina Carpenter detuvo su concierto después de que un fan le lanzara unas esposas. La cantante devolvió el objeto visiblemente molesta pic.twitter.com/vkMWqAlwQ3— adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 25, 2025
Η τραγουδίστρια πέταξε τις χειροπέδες, εμφανώς ενοχλημένη, με θαυμαστές της να κάνουν λόγο για χυδαία και επιθετική κίνηση.
Σημειώνεται ότι η Αμερικανίδα ποπ σταρ θα κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο σε πρωταγωνιστικό ρόλο, αυτόν της Αλίκης στη χώρα των Θαυμάτων σε ένα μιούζικαλ της Universal Pictures.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.