Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πέταξαν χειροπέδες στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ την ώρα που τραγουδούσε - Δείτε βίντεο

Η Κάρπεντερ θα κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο σε πρωταγωνιστικό ρόλο, αυτόν της Αλίκης στη χώρα των Θαυμάτων σε ένα μιούζικαλ της Universal Pictures

Κάρπεντερ

Μια τεταμένη στιγμή έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της περιοδείας Short n' Sweet Tour της Σαμπρίνας Κάρπεντερ. Η 26χρονη τραγουδίστρια διέκοψε τη συναυλία της αφού ένας θαυμαστής της πέταξε χειροπέδες.

Η τραγουδίστρια πέταξε τις χειροπέδες, εμφανώς ενοχλημένη, με θαυμαστές της να κάνουν λόγο για χυδαία και επιθετική κίνηση. 

Σημειώνεται ότι η Αμερικανίδα ποπ σταρ θα κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο σε πρωταγωνιστικό ρόλο, αυτόν της Αλίκης στη χώρα των Θαυμάτων σε ένα μιούζικαλ της Universal Pictures. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Sabrina Carpenter Σαμπρίνα Κάρπεντερ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark