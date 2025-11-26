Μια τεταμένη στιγμή έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της περιοδείας Short n' Sweet Tour της Σαμπρίνας Κάρπεντερ. Η 26χρονη τραγουδίστρια διέκοψε τη συναυλία της αφού ένας θαυμαστής της πέταξε χειροπέδες.

¡INACEPTABLE!🎤😡 Momento tenso en el #ShortNSweetTour: Sabrina Carpenter detuvo su concierto después de que un fan le lanzara unas esposas. La cantante devolvió el objeto visiblemente molesta pic.twitter.com/vkMWqAlwQ3 November 25, 2025

Η τραγουδίστρια πέταξε τις χειροπέδες, εμφανώς ενοχλημένη, με θαυμαστές της να κάνουν λόγο για χυδαία και επιθετική κίνηση.

Σημειώνεται ότι η Αμερικανίδα ποπ σταρ θα κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο σε πρωταγωνιστικό ρόλο, αυτόν της Αλίκης στη χώρα των Θαυμάτων σε ένα μιούζικαλ της Universal Pictures.

Πηγή: skai.gr

