«Εκτοξεύεται» το ρωσικό χρηματιστήριο την Πέμπτη, μετά την είδηση της επικείμενης συνάντησης Τραμπ - Πούτιν, σύμφωνα με το Reuters.

Ο γενικός δείκτης σημειώνει άνοδο 4,50%.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε την Πέμπτη ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.

«Κατόπιν πρότασης της αμερικανικής πλευράς, ουσιαστικά επιτεύχθηκε συμφωνία για τη διεξαγωγή διμερούς συνάντησης στο υψηλότερο επίπεδο τις επόμενες ημέρες, δηλαδή συνάντησης μεταξύ του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ» δήλωσε ο Ουσακόφ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στόχος είναι η συνάντηση Πούτιν - Τραμπ να γίνει την επόμενη εβδομάδα, αλλά είναι δύσκολο να διευκρινιστεί πόσες μέρες θα διαρκέσουν οι προετοιμασίες.

«Ξεκινάμε τώρα συγκεκριμένες προετοιμασίες μαζί με τους Αμερικανούς συναδέλφους μας», πρόσθεσε σε τηλεοπτικά σχόλια.

Ο Ουσακόφ είπε ο τόπος της συνάντησης έχει συμφωνηθεί, αλλά θα ανακοινωθεί αργότερα.

