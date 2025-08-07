Πότε μηδενίζονται οι προμήθειες στα ΑΤΜ - Τι προβλέπει ο νόμος

Του Βαγγέλη Δουράκη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υιοθέτηση των δωρεάν αναλήψεων από τα ΑΤΜ: Από την ερχόμενη Δευτέρα 12 Αυγούστου 2025 τίθεται σε ισχύ η νέα ρύθμιση για τις τραπεζικές προμήθειες, όπως προβλέπεται στη σχετική τροπολογία του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, η οποία είχε ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο για τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα. Το σίγουρο είναι πως με αυτή την τροπολογία αλλάζει ο «χάρτης» των τραπεζικών χρεώσεων.

Αυτό που προκύπτει ως γενικός κανόνας είναι μηδενικές προμήθειες για αναλήψεις με όλες τις κάρτες, οποιασδήποτε τράπεζας, από οποιοδήποτε ΑΤΜ. Κάτι που επιτυγχάνεται, ενώ πέρα από τις αναλήψεις υπάρχουν προβλέψεις και για άλλες συναλλαγές, όπως για παράδειγμα η ερώτηση υπολοίπου.

Ποιες είναι οι νέες παρεμβάσεις

Τι αλλάζει λοιπόν από την ερχόμενη Δευτέρα στις συναλλαγές μας;

Κατάργηση προμηθειών για πελάτες τραπεζών από ΑΤΜ άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία είναι μέλη της ΔΙΑΣ: Καταργείται πλήρως η προμήθεια (1,50–2,00 ευρώ) που επιβαρύνει μέχρι σήμερα τους καταθέτες, όταν πραγματοποιούν αναλήψεις από ΑΤΜ όχι απλά της τράπεζας τους, αλλά και από ΑΤΜ κάθε άλλης τράπεζας. Καμία προμήθεια για αναλήψεις από ΑΤΜ παρόχου, με τον οποίο η τράπεζα έχει μετοχική σύνδεση για τους πελάτες της συγκεκριμένης τράπεζας: Εφόσον η τράπεζα στην οποία ο πολίτης διατηρεί τον λογαριασμό του έχει μετοχική σύνδεση με πάροχο ΑΤΜ (ATM operator), οι αναλήψεις στα ΑΤΜ του παρόχου, δεν θα υπόκεινται σε οποιαδήποτε επιβάρυνση. Πλαφόν προμήθειας 1,50 ευρώ για οποιαδήποτε άλλη χρέωση π.χ. ξένες τράπεζες που δεν συμμετέχουν στη ΔΙΑΣ είτε χρεώσεις τρίτων παρόχων οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι: Για αυτές τις περιπτώσεις ορίζεται ανώτατο όριο προμήθειας 1,50 ευρώ. Σήμερα, για τέτοιες συναλλαγές, οι χρεώσεις μπορούν να φθάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 5 ευρώ. Άλλες συναλλαγές που γίνονται μέσω ΑΤΜ, πέρα από τις αναλήψεις είναι, μεταξύ άλλων, οι πληρωμές λογαριασμών, οι μεταφορές χρημάτων, οι συναλλαγές με κάρτες άλλων τραπεζών και η ερώτηση υπολοίπου, ειδικά εκτός ζώνης ευρώ. Δωρεάν αναλήψεις σε περιοχές με ένα μόνο διαθέσιμο ΑΤΜ είτε για τράπεζες, είτε για παρόχους: Σε όλες τις δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ (είτε τραπεζικό είτε παρόχου), οι αναλήψεις μετρητών θα πραγματοποιούνται χωρίς καμία προμήθεια, ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας του ΑΤΜ. Δηλαδή, επεκτείνεται η ήδη ισχύουσα ρύθμιση για τις τράπεζες και σε τρίτους παρόχους. Δωρεάν ερωτήσεις υπολοίπου και εναρμόνιση παρόχων με τις χρεώσεις των τραπεζών για τα εμβάσματα: Καταργούνται πλήρως οι χρεώσεις για ερωτήσεις υπολοίπου σε ΑΤΜ, είτε αυτά ανήκουν σε τράπεζες είτε σε παρόχους. Επιπλέον, οι πάροχοι ΑΤΜ εντάσσονται στο ίδιο ρυθμιστικό πλαίσιο που ισχύει για τις τράπεζες όσον αφορά τα εισερχόμενα και εξερχόμενα εμβάσματα, με εφαρμογή πλαφόν χρέωσης στο 0,50 ευρώ.

Ποιες άλλες προμήθειες μηδενίστηκαν ή έχουν «πλαφόν»

Να θυμίσουμε πως από τις αρχές τις χρονιάς υιοθετήθηκαν και οι παρακάτω παρεμβάσεις για τις τραπεζικές προμήθειες:

Μηδενική χρέωση για πληρωμή λογαριασμών και οφειλών προς το δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ, εταιρίες ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και ασφαλιστικές εταιρίες, μέσω web-banking και mobile-banking. Μείωση 50% έως 80% των χρεώσεων για αποστολή χρημάτων σε άλλη τράπεζα. Συγκεκριμένα καθιερώθηκε μέγιστο ύψος χρέωσης 0,5 ευρώ για αποστολή χρημάτων (εξερχόμενο έμβασμα) και 0,5 ευρώ για λήψη χρημάτων (εισερχόμενο έμβασμα), για ποσά έως 5.000€ ανά έμβασμα, για φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες, μεταξύ τραπεζών. Αφορά τόσο απλά εμβάσματα (SEPA Credit Transfer), όσο και άμεσες μεταφορές πίστωσης (SEPA Instant Credit Transfer). Επιπλέον, βάσει του κανονισμού 2024/886, προβλέπεται η ισοδύναμη επιβάρυνση των άμεσων μεταφορών πίστωσης με τις απλές μεταφορές πίστωσης. Μηδενικές χρεώσεις για την ανάληψη μετρητών σε δημοτικές ενότητες όπου υπάρχει ΑΤΜ μόνο ενός τραπεζικού ιδρύματος, όπου σήμερα οι αντίστοιχες χρεώσεις φτάνουν μέχρι και τα 3 ευρώ ανά συναλλαγή. Αντίστοιχα, καθιερώθηκαν μηδενικές χρεώσεις για ερώτηση υπολοίπου σε κάθε ΑΤΜ άλλης τράπεζας σε όλη τη χώρα, όπου σήμερα το κόστος διαμορφώνεται σε 0,2 ευρώ. Επεκτάθηκε η μείωση κατά 50% των προμηθειών για αγορές από 10 ευρώ μέσω POS στην λεγόμενη «μικρή λιανική» στα 20 ευρώ. Εδώ το πλαφόν των χρεώσεων διαμορφώνεται στα 0,5 ευρώ. Μηδενική χρέωση για φόρτιση προπληρωμένων καρτών για ποσό φόρτισης έως 100 ευρώ.

