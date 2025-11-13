Ρωσία: 1,4 εκατ. βαρέλια πετρελαίου τη μέρα, ανεκμετάλλευτο λόγω κυρώσεων ΗΠΑ

Περίπου 1,4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, δηλαδή σχεδόν το ένα τρίτο του εξαγώγιμου διά θαλάσσης, πετρελαίου της Ρωσίας, παραμένουν ανεκμετάλλευτα σε δεξαμενόπλοια καθώς η εκφόρτωση επιβραδύνεται λόγω των κυρώσεων των ΗΠΑ σε βάρος των Rosneft και Lukoil, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η JPMorgan.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ορίσει ως καταληκτική ημερομηνία την 21η Νοεμβρίου για την ολοκλήρωση όλων των διαπραγματεύσεων με τις δύο εταιρείες, στο περιθώριο της πρώτης άμεσης εφαρμογή, κυρώσεων κατά της Ρωσίας, στη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, ως προέδρου των ΗΠΑ.

Οι κυρώσεις έχουν πλήξει σημαντικά τις δραστηριότητες της Lukoil, αναγκάζοντάς τη να προχωρήσει σε πώληση ξένων περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, προβλήματα αντιμετωπίζει και στις επιχειρήσεις της στο Ιράκ, σε αντλιοστάσια στη Φινλανδία και σε διυλιστήριο της στη Βουλγαρία.

Σε κάθε περίπτωση, πηγές της αγοράς δήλωσαν στο Reuters ότι οι συνολικές ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου παραμένουν σχετικά σταθερές μέχρι στιγμής.

Η JPMorgan προειδοποίησε ότι η καταληκτική ημερομηνία της 21ης Νοεμβρίου, για παραλαβή πετρελαίου από τις εταιρείες που υπόκεινται σε κυρώσεις, συνεπάγεται ενδεχόμενες περαιτέρω δυσκολίες όσον αφορά την εκφόρτωση φορτίων, στη συνέχεια.

«Οι ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου εισέρχονται σε μια νέα φάση διαταραχής, καθώς οι κυρώσεις που στοχεύουν τις Rosneft και Lukoil πρόκειται να τεθούν σε ισχύ, οδηγώντας τους δύο μεγαλύτερους πελάτες τους — Ινδία και Κίνα — να μειώσουν σημαντικά τις αγορές τους για τον Δεκέμβριο», ανέφερε συγκεκριμένα.

Πηγές της αγοράς δήλωσαν, ακόμη, νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα στο Reuters ότι πολλά πλοία που φορτώνουν στα δυτικά λιμάνια της Ρωσίας – Πριμόρσκ, Ουστ-Λούγκα και Νόβοροσισκ – δηλώνουν αρχικά ως προορισμό το Πορτ Σάιντ ή τη Διώρυγα του Σουέζ, αλλά στη συνέχεια συνεχίζουν προς ασιατικά λιμάνια, κυρίως στην Ινδία και την Κίνα.

Οι έμποροι εκτιμούν ότι το πετρέλαιο που μένει ανεκμετάλλευτο, μπορεί τελικά να προωθηθεί στην Κίνα, με το ρωσικό αργό να πωλείται στην Ασία με τις μεγαλύτερες εκπτώσεις του τελευταίου έτους.

Πηγή: skai.gr

