Η Ελλάδα σχεδιάζει να αντλήσει κεφάλαια ύψους 8-9 δισ. ευρώ μέσω νέων εκδόσεων ομολόγων το 2026, ενώ σκοπεύει τον Δεκέμβριο να αποπληρώσει νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα μέρος των δανείων διάσωσης που έλαβε, καθώς η οικονομία της συνεχίζει να ανακάμπτει από την κρίση χρέους που έπληξε τη χώρα την προηγούμενη δεκαετία, σύμφωνα με δύο κυβερνητικές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Το ποσό, το οποίο δεν είχε αποκαλυφθεί μέχρι τώρα, είναι σε γενικές γραμμές ανάλογο με τον δανεισμό της χώρας τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρει το Reuters, και σηματοδοτεί την περαιτέρω ανάκαμψη της Ελλάδας από την οικονομική κρίση του 2009-2018, την οποία ξεπέρασε λαμβάνοντας περίπου 280 δισ. ευρώ μέσω προγραμμάτων διάσωσης με αντάλλαγμα μια πολυετή περίοδο λιτότητας.

«Θα δανειστούμε 8-9 δισ. ευρώ από τις αγορές το επόμενο έτος, όσο και φέτος», δήλωσε ένας από τους δύο αξιωματούχους που επικαλείται το πρακτορείο ενώ ο δεύτερος επιβεβαίωσε ότι η χώρα θα δανειστεί έως και 9 δισ. το επόμενο έτος.

Ο πρώτος αξιωματούχος πρόσθεσε επίσης ότι η χώρα σκοπεύει να αποπληρώσει τον Δεκέμβριο δάνεια ύψους 5,3 δισ. ευρώ του πρώτου προγράμματος διάσωσης του 2010 που έλαβε από τους Ευρωπαίους εταίρους της.

«Θέλουμε να μειώσουμε το χρέος μας πιο γρήγορα και θα χρησιμοποιήσουμε μέρος των ταμειακών μας αποθεμάτων», ανέφερε.

Όπως σημειώνει το Reuters, η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη, αλλά το δημόσιο χρέος της συρρικνώθηκε κατά περίπου 50 ποσοστιαίες μονάδες από το 2020 στο 153,6% του ΑΕΠ το 2024 και αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω φέτος.

Προσθέτει ακόμη ότι η ελληνική οικονομία, που στηρίζεται κυρίως στον τουρισμό, πλησιάζει τα προ κρίσης μεγέθη. Η ανάπτυξη αναμένεται να αυξηθεί στο 2,3% φέτος από 2,2% το 2024, ήτοι με ρυθμό υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της ευρωζώνης, με το πρωτογενές πλεόνασμα να φτάνει το 2,4% του ΑΕΠ.

Όσον αφορά την πρόωρη αποπληρωμή, αναφέρει ότι η χώρα σχεδιάζει να αποπληρώσει τα δάνεια που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο του πρώτου από τα τρία προγράμματα διάσωσης για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους έως το 2031, δηλαδή δέκα χρόνια νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Το κόστος δανεισμού έχει μειωθεί απότομα από τότε που η Ελλάδα ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα το 2023 και τώρα είναι χαμηλότερο αυτό της Ιταλίας.

Εν τω μεταξύ, τα ταμειακά αποθέματα της χώρας ανέρχονται σε περίπου 40 δισ. ευρώ, κεφάλαια αρκετά για να καλύψουν τις δανειακές της ανάγκες για τουλάχιστον τρία χρόνια χωρίς να χρειαστεί να αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές ομολόγων.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.