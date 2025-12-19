Η αγορά πολυτελών κατοικιών επαναπροσδιορίζεται διεθνώς, καθώς οι επενδυτές υψηλών εισοδημάτων στρέφονται σε περιοχές που συνδυάζουν φορολογική ευελιξία, υψηλή ποιότητα διαβίωσης και νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Όπως επισημαίνει η Κορίνα Σαΐα, διευθύνουσα σύμβουλος της Premier Realty, η ποιότητα διαβίωσης υπερισχύει κάθε άλλου κριτηρίου.

Η ευεξία, η επαφή με τη φύση και η φιλοσοφία ζω εκεί που αγαπώ (live-where-you-love) αναδεικνύονται σε βασικό πυλώνα ζήτησης σε περιοχές όπως η Κηφισιά, η Φιλοθέη και η Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Oι 4 προτεραιότητες των αγοραστών

Αναλυτικότερα, οι επιλογές των αγοραστών αποτυπώνονται πλέον με σαφήνεια σε τέσσερις βασικούς άξονες, που καθορίζουν τι θεωρείται πραγματικά πολύτιμο στη σημερινή αγορά.

1. Ευέλικτες κατόψεις για πολλαπλές χρήσεις

Η σύγχρονη πολυτελής κατοικία δίνει έμφαση στη λειτουργικότητα, με ευέλικτες κατόψεις που ενσωματώνουν χώρους εργασίας, ζώνες ευεξίας και χώρους πολλαπλών χρήσεων, όπως home cinema ή χώρους χόμπι.

Στην εμπορική προώθηση, η ανάδειξη της ευελιξίας των χώρων και όχι απλώς των τετραγωνικών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την προσέλκυση του κατάλληλου αγοραστή. Η διαφοροποίηση αυτή συχνά δεν είναι αυτονόητη και απαιτεί κατανόηση του προφίλ του αγοραστή στον οποίο απευθύνεται κάθε ακίνητο.

2. Η σύγχρονη πολυτέλεια ταυτίζεται με την τεχνολογική και ενεργειακή υπεροχή

Σήμερα, η υψηλή ενεργειακή απόδοση, οι προηγμένοι αυτοματισμοί, τα αθόρυβα συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, η ηχομόνωση, οι υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και η τεχνολογία ασφάλειας τελευταίας γενιάς αποτελούν τα νέα θεμέλια της πραγματικής πολυτέλειας.

Όπως σημειώνει η κ. Σαΐα, η στοχευμένη ανάδειξη αυτών των χαρακτηριστικών επηρεάζει άμεσα την αξία προώθησης και αποκτά ουσιαστικό νόημα μόνο μέσα από μια συνολική στρατηγική τοποθέτησης του ακινήτου στην αγορά. Ενώ οι κατοικίες παλαιότερης κατασκευής με προνομιακή τοποθεσία, σωστή διαρρύθμιση, φωτεινούς χώρους, σωστό προσανατολισμό ή ισχυρή αρχιτεκτονική ταυτότητα μπορούν να τοποθετηθούν ανταγωνιστικά, όταν αξιολογηθούν και παρουσιαστούν σωστά.

3. Ξενοδοχειακού τύπου παροχές, ευεξία και branded residences

Οι πολυτελείς κατοικίες ενσωματώνουν πλέον ξενοδοχειακού τύπου παροχές, όπως υπηρεσίες concierge, χώροι ευεξίας, οργανωμένη τεχνική υποστήριξη και υψηλού επιπέδου διαχείριση κοινόχρηστων χώρων, στοιχεία που συναντώνται ολοένα και συχνότερα σε σύγχρονες μορφές branded living, αναβαθμίζουν την εμπειρία διαβίωσης σε έναν πιο ολιστικό και ισορροπημένο τρόπο ζωής.

4. Απρόσκοπτη διαχείριση και προβλέψιμα λειτουργικά κόστη

Τόσο για τους Έλληνες όσο και ακόμη περισσότερο για τους διεθνείς αγοραστές πολυτελών ακινήτων, η ευκολία συντήρησης, τα ανθεκτικά υλικά, τα προβλέψιμα λειτουργικά κόστη, αποτελούν θεμελιώδες κριτήριο επιλογής. Η σαφής αποτύπωση αυτών των στοιχείων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την απόφαση του αγοραστή και συχνά καθορίζει την ταχύτητα και τους όρους μιας πώλησης.

Σε μια αγορά που εξελίσσεται ραγδαία, η σωστή τοποθέτηση ενός πολυτελούς ακινήτου ανεξαρτήτως ηλικίας δεν είναι αυτονόητη. Απαιτεί βαθιά γνώση της ζήτησης, σωστό χρονικό πλαίσιο και στρατηγική παρουσίαση, στοιχεία που συχνά καθορίζουν τόσο την ταχύτητα όσο και το τελικό αποτέλεσμα μιας πώλησης, τονίζει η κ. Σαΐα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.