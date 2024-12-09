Χρέη σε Δήμους: Πότε λήγει η προθεσμία για τις 60 δόσεις 

Του Βαγγέλη Δουράκη

Λογαριασμούς νερού, πρόστιμα, δημοτικά τέλη και άλλα χρέη προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορούν να ρυθμίσουν σε έως 60 δόσεις και με «κούρεμα» προσαυξήσεων μέχρι και 95%, χιλιάδες οφειλέτες. Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι ενεργή, όμως οι υπόχρεοι θα πρέπει να γνωρίζουν πως υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία μέσα στην οποία θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους. Μάλιστα, μπορούν με αυτό τον τρόπο να «παγώσουν» τυχόν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος τους για τις εν λόγω οφειλές.

Συγκεκριμένα, με τον πρόσφατα ψηφισθέντα Ν. 5143/2024 (ΦΕΚ 161 Α΄) με τίτλο «Ρυθμίσεις για τους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς, την ενίσχυση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπές διατάξεις», εισάγονται διατάξεις που δίνουν τη δυνατότητα σε ευάλωτους και μη ευάλωτους οφειλέτες να ρυθμίζουν σε δόσεις κάθε είδους οφειλές τους προς τους ΟΤΑ (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Δήμους, Περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα).

Εξόφληση σε 60 δόσεις και «κούρεμα» προσαυξήσεων

Ειδικότερα, με το άρθρο 25 του ως άνω Νόμου, προβλέπεται η δυνατότητα για φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια του ευάλωτου οφειλέτη και έχουν εκδώσει τη σχετική βεβαίωση (μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr), να ρυθμίσουν κάθε είδους οφειλές τους προς τους Δήμους, τις Περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί έως την 31.10.2024, αλλά και να απαλλαχθούν από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό «κουρέματος» των προσαυξήσεων, στην περίπτωση ρύθμισης των οφειλών, διαμορφώνεται ως εξής:

(α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%),

(β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως έξι (6) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%),

(γ) αν εξοφληθούν σε επτά (7) έως δώδεκα (12) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%), και

(δ) αν εξοφληθούν σε δεκατρείς (13) έως εξήντα (60) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

Το ίδιο άρθρο προβλέπει ακόμη τη δυνατότητα ρύθμισης και εξόφλησης σε έως εξήντα (60) δόσεις κάθε είδους οφειλών προς τους Δήμους, τις Περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, από φυσικά πρόσωπα που δεν ανήκουν στην κατηγορία του ευάλωτου οφειλέτη, καθώς και από νομικά πρόσωπα, εφόσον οι οφειλές αυτές έχουν βεβαιωθεί έως την 31.10.2024, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται έως την 31.1.2025.

Πότε αναστέλλεται η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του σχετικού νόμου, με τη νέα αυτή ρύθμιση επιδιώκονται, αφενός, η διευκόλυνση των οφειλετών, μέσω της εισαγωγής της δυνατότητας ρύθμισης των οφειλών τους και, αφετέρου, η βελτίωση της εισπραξιμότητας των οφειλών και, ακολούθως, της οικονομικής κατάστασης των δήμων και περιφερειών.

Η ρύθμιση, εκτός από τη δυνατότητα καταβολής των τελών σε δόσεις, περιλαμβάνει και κατά ποσοστό απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής για τους ευάλωτους οφειλέτες.

Επιπλέον, όταν υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης για την οφειλή που ρυθμίζεται, προβλέπεται η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης, εφόσον η ρύθμιση εξυπηρετείται.



