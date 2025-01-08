Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, επηρεασμένο από την άνοδο στις αποδόσεις των ομολόγων και τη σημαντική υποχώρηση των μετοχών μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 178,20 μονάδων (–0,42%), στις 42.528,36 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 375,30 μονάδων (–1,89%), στις 19.489,68 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 66,35 μονάδων (–1,11%), στις 5.909,03 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.