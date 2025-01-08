Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Πτώση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης λόγω της αύξησης αποδόσεων ομολόγων και τη σημαντική υποχώρηση των μετοχών μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών

Χρηματιστήριο

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, επηρεασμένο από την άνοδο στις αποδόσεις των ομολόγων και τη σημαντική υποχώρηση των μετοχών μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 178,20 μονάδων (–0,42%), στις 42.528,36 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 375,30 μονάδων (–1,89%), στις 19.489,68 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 66,35 μονάδων (–1,11%), στις 5.909,03 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: χρηματιστήριο Wall Street
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark