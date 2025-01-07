Χρηματιστήριο: Κέρδη 1,33% - Σε υψηλά 14 ετών η αγορά, πάνω από τις 1.500 μονάδες

Σε νέα υψηλά 14 ετών έκλεισε σήμερα η χρηματιστηριακή αγορά, υπερβαίνοντας τα επίπεδα των 1.500 μονάδων, με αυξημένο τζίρο. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.506,61 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,33%.

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης ξεπέρασε τα υψηλά του 2024, τις 1.502,79 μονάδες (συνεδρίαση 20 Μαΐου 2024), κλείνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τη συνεδρίαση της 13 Απριλίου του 2011 (1.531,04 μονάδες), σε νέα υψηλά 14 ετών.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 168,02 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 46.869.521 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,62%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,72%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+3,23%), της Alpha Bank (+3,18%), της Εθνικής (+3,12%), της Jumbo (+2,94%) και της Eurobank (+2,19%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Lamda Development (-1,21%) και του ΟΛΠ (-1,15%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 13.236.813 και 13.192.252 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 30,75 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 23,79 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 76 μετοχές, 36 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος +10,34% και Ακρίτας +9,72%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) -20,00% και Frigoglass -4,59%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 39.5000 +0,38%

ALPHA BANK: 1,7025 + 3,18%

AEGEAN AIRLINES: 10,6000 +2,22%

VIOHALCO: 5,8600 -0,17%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,5200 +0,11%

ΔΑΑ:8,0580 +0,85%

ΔΕΗ: 12,6300 +1,12%

COCA COLA HBC: 33,3800 +0,24%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,3050 -0,22%

ΕΛΠΕ: 7,7300 +1,31%

ELVALHALCOR: 2,1250 +2,16%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,0020 +3,12%

ΕΥΔΑΠ: 5,9500 -0,17%

EUROBANK: 2,3340 +2,19%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,3600 -1,21%

MOTOR OIL: 21,3000 +0,66%

JUMBO: 26,6000 +2,94%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,8800 +0,98%

ΟΛΠ: 30,0500 -1,15%

ΟΠΑΠ: 15,9900 +1,59%

ΟΤΕ: 14,6800 αμετάβλητη

OPTIMA: 12,8000 αμετάβλητη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,1500 +3,23%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9000 +0,37%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 20,0000 -0,20%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

