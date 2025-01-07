Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα μια νέα επένδυση, ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για την κατασκευή κέντρων δεδομένων (data centers) σε όλη τη χώρα.

Τα χρήματα θα προέλθουν από τον δισεκατομμυριούχο Χουσάιν Σατζουανί, τον πρόεδρο της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων DAMAC Properties που εδρεύει στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο σπίτι του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντας, ο Τραμπ παρουσίασε τον Σατζουανί ως «έναν από τους πιο αξιοσέβαστους επιχειρηματίες στη Μέση Ανατολή και στον κόσμο».

Μεγάλες τεχνολογικές εταιρίες ανταγωνίζονται εδώ και ένα χρόνο για να κατασκευάσουν κέντρα δεδομένων τα οποία είναι ουσιαστικής σημασίας για τη λειτουργία εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, όπως των OpenAI, ChatGPT και Google Gemini, καθώς αυτές απαιτούν τεράστια υπολογιστή ισχύ. Την περασμένη εβδομάδα η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα δαπανήσει περίπου 80 δισεκ. δολάρια εντός του τρέχοντος φορολογικού έτους, για να ενισχύσει τις δυνατότητές της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Συνολικά, οι παγκόσμιες δαπάνες για την αγορά και εγκατάσταση μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων για κέντρα δεδομένων είναι πιθανόν να ξεπεράσουν τα 250 δισεκ. δολάρια μέχρι το 2030, σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας συμβούλων McKinsey.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι θα ανατρέψει «αμέσως» την απαγόρευση γεωτρήσεων για πετρέλαιο και φυσικό αέριο που ανακοίνωσε χθες ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Η απαγόρευση αυτή αφορά τα παράλια των ΗΠΑ στον Ατλαντικό και των Ειρηνικό Ωκεανό, καθώς και τα ανατολικά του κόλπου του Μεξικού και τα ανοικτά της Αλάσκας, μια θαλάσσια έκταση που καλύπτει συνολικά περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

