Οι επενδυτές βλέπουν το ευρώ να «χτυπά» την ισοτιμία του δολαρίου αυτόν τον μήνα

Καθώς η Αμερική ετοιμάζεται για την επιστροφή στο αξίωμα ενός προηγούμενου προέδρου, η αγορά συναλλάγματος προετοιμάζεται για ένα δικό της σπάνιο γεγονός: Την ισοτιμία μεταξύ δολαρίου και ευρώ.

Αυτό είναι πιθανό να ακολουθήσει την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ αργότερα αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με αναλυτές στρατηγικής από τράπεζες όπως η Bank of New York Mellon Corp και η Mizuho.

Το κοινό νόμισμα έχει υποχωρήσει πάνω από 7% έναντι του δολαρίου από τα τέλη Σεπτεμβρίου και την περασμένη εβδομάδα άγγιξε τα 1,0226 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδό του εδώ και δύο χρόνια.Οι αγορές προσφορών υποδηλώνουν περίπου 40% πιθανότητα τα δύο νομίσματα να πετύχουν ισοτιμία αυτό το τρίμηνο και οι συναλλαγές συμβολαίων που στοχεύουν σε αυτό το επίπεδο αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Οι αγορές αναμένουν τον απόηχο της 20ης Ιανουαρίου, της ημέρας που ο Τραμπ ορκίζεται πρόεδρος. Οι BNY και η Mizuho αναμένουν ότι η Ευρώπη θα είναι «θύμα» ενός πιθανού εμπορικού πολέμου και ότι οι διαφορετικές προσδοκίες ανάπτυξης μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άνοδο του δολαρίου που σπάνια παρατηρείται εδώ και δύο δεκαετίες. Και οι δύο βλέπουν μια κίνηση στην ισοτιμία μόλις αυτόν τον μήνα.

«Δεν είμαστε μακριά, οπότε θα μπορούσε να συμβεί πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Geoffrey Yu, ανώτερος αναλυτής στρατηγικής στην BNY, ο οποίος βλέπει την πτώση του ευρώ να κορυφώνεται κοντά στις συνεδριάσεις της Federal Reserve και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στα τέλη Ιανουαρίου. «Η ισοτιμία είναι αναπόφευκτη».

Από τότε που δημιουργήθηκε το ευρώ το 1999, έχει διαπραγματευτεί σε ίση αξία με το δολάριο μόνο λίγες φορές. Η τελευταία φορά ήταν το 2022, μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία που πυροδότησε ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη και φόβους για ύφεση.

Παραμένουν ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό και την ασφάλεια, με τη διακοπή της ροής ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω Ουκρανίας την περασμένη εβδομάδα να αποτελεί υπενθύμιση. Ωστόσο, είναι απίθανο μια άνοδος των τιμών της ενέργειας να απασχολήσει τους ευρωπαίους φορείς της χάραξης νομισματικής πολιτικής, δήλωσε ο Jordan Rochester, επικεφαλής μακροστρατηγικής για την EMEA στη Mizuho.

Οι οικονομίες της Ευρώπης που σχετίζονται με τις εξαγωγές αντιμετωπίζουν τώρα την απειλή των εμπορικών δασμών των ΗΠΑ και τις προσδοκίες ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να μειώσει αρκετά τα επιτόκια, σε αντίθεση με την προσέγγιση της Fed. Η πολιτική αστάθεια στις μεγαλύτερες οικονομίες του μπλοκ αυξάνει την πίεση.

«Το συναίσθημα δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο», δήλωσε ο Antony Foster, επικεφαλής του G-10 FX spot trading στη Nomura, ο οποίος θεωρεί ότι η 20η Ιανουαρίου αποτελεί πιθανό καταλύτη για περαιτέρω πτώση του ευρώ, εάν ο Τραμπ «εξαπολύσει» δασμούς αμέσως μετά την ορκωμοσία του.

Ενώ το ευρώ ανέκαμψε αυτή την εβδομάδα εν μέσω ευρείας πτώσης του δολαρίου και υπήρξαν αναφορές για «συμβιβασμό» των επενδυτών με τα στοιχήματα ισοτιμίας, άλλες μεγάλες τράπεζες όπως η JPMorgan Chase & Co λένε ότι το επίπεδο μπορεί ακόμα να επιτευχθεί αυτό το τρίμηνο. Η Wells Fargo θεωρεί ότι το όριο είναι πιο πιθανό να επιτευχθεί στο δεύτερο τρίμηνο.

Για την Jane Foley, επικεφαλής στρατηγικής συναλλάγματος στη Rabobank, πολλά εξαρτώνται από το εάν οι αγορές θα λάβουν περαιτέρω επιβεβαίωση για τις καλοήθεις τάσεις του πληθωρισμού για να υποστηρίξουν έναν πιο «επιθετικό» ρυθμό μείωσης των επιτοκίων της ΕΚΤ. Ο πληθωρισμός της ευρωζώνης επιταχύνθηκε τον περασμένο μήνα, υποστηρίζοντας τη σταδιακή προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για μείωση των επιτοκίων.

Η ΕΚΤ αναμένεται να μειώσει το καταθετικό της επιτόκιο στο 2,75% στην επόμενη συνεδρίασή της. Η Fed αναμένεται να διατηρήσει επιτόκια στο εύρος 4,25% έως 4,5%, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη απόκλιση στη νομισματική πολιτική της. Η επίβλεψη της BNY για περιουσιακά στοιχεία άνω των 50 τρισεκατομμυρίων δολαρίων δείχνει ότι το ευρώ είναι το πιο συγκρατημένο των τελευταίων δύο δεκαετιών.

«Πώς μπορεί κάποιος να είναι αισιόδοξος για το ευρώ;» διερωτήθηκε ο Foster της Nomura.

Πηγή: Bloomberg

