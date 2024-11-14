Με μικρή υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση πιέστηκαν οι τραπεζικές μετοχές και ο τίτλος του ΟΤΕ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.417,50 μονάδες, σημειώνοντας μικρή πτώση 0,14%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.414,47 μονάδες (-0,36%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 142,64 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.049.036 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,44%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,32%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+3,68%), του ΔΑΑ (+1,41%), της Motor Oil (+1,28%) και της Viohalco (+1,13%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ (-3,02%), της Πειραιώς (-2,34%), της Εθνικής (-1,75%) και της Eurobank (-1,42%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 12.182.570 και 7.439.826 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 33,31 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 24,10 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 58 μετοχές, 35 πτωτικά και 24 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μύλοι Κεπενού +9,90% και Εκτέρ +8,07%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Attica Bank -30,00% και Πλαστικά Κρήτης -3,33%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 35,2000 +3,68%

ALPHA BANK: 1,6065 +0,12%

AEGEAN AIRLINES: 9,8500 +0,51%

VIOHALCO: 5,3600 +1,13%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,4400 +0,46%

ΔΑΑ:7,9000 +1,41%

ΔΕΗ: 12,3500 +0,41%

COCA COLA HBC: 33,6000 -0,06%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7600 +0,34%

ΕΛΠΕ: 6,8800 +0,95%

ELVALHALCOR: 1,7880 +0,45%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,2060 -1,75%

ΕΥΔΑΠ: 5,8000 +0,17%

EUROBANK: 1,9715 -1,42%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2000 -0,69%

MOTOR OIL: 19,8000 +1,28%

JUMBO: 24,5000 -0,81%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,2000 +0,67%

ΟΛΠ: 30,5000 +0,99%

ΟΠΑΠ: 15,0900 +0,60%

ΟΤΕ: 14,7700 -3,02%

AUTOHELLAS: 10,7000 -0,37%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7600 -2,34%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8400 αμετάβλητη

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,7600 +0,10%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.