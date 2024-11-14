Druckfarben: Αύξηση τζίρου κατά 8,35% το 2023

Αύξηση τζίρου κατά 8,35% και μεικτής κερδοφορίας κατά περίπου 21% σε σχέση με το 2022, αλλά και αξιόλογες επενδυτικές και αναπτυξιακές κινήσεις αποτυπώνονται στον πρόσφατο ετήσιο απολογισμό του Ομίλου Druckfarben.

Συγκεκριμένα, το 2023 η ποσοστιαία αύξηση στα έσοδα από τις πωλήσεις διαμορφώθηκε στο 8,35% με 85,28 εκατ. ευρώ συνολικού τζίρου έναντι των 78,71 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους (2022).

Οι πωλήσεις του κλάδου αρχιτεκτονικών χρωμάτων, συστημάτων θερμομόνωσης και κονιαμάτων, με τα εμπορικά σήματα KRAFT Paints και BIOCLIMA, παρουσίασαν αύξηση 13,50%, ενώ οι πωλήσεις του κλάδου εύκαμπτης συσκευασίας κατέγραψαν άνοδο της τάξης του 5,75%, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Πέραν των ανωτέρω, ανοδική πορεία παρουσίασαν τα ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου, απόρροια της αύξησης του τζίρου, της βελτιστοποίησης των παραγωγικών διαδικασιών και της μείωσης του κόστους των πρώτων υλών. Τα μεικτά κέρδη έφτασαν τα 27,15 εκατ. ευρώ, έναντι 22,43 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους (αύξηση περίπου 21%), ενώ η καθαρή κερδοφορία προ φόρων αυξήθηκε στα 6,53 εκατ. ευρώ από 4,44 εκατ ευρώ της προηγούμενης χρήσης (2022).

Η εικόνα ευρωστίας που παρουσιάζει ο Όμιλος ενισχύεται από την εφαρμογή του επενδυτικού πλάνου, την εμβάθυνση των ESG προτύπων και των αρχών της βιωσιμότητας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τις διακρίσεις αειφορίας και εργασιακού περιβάλλοντος, αλλά φυσικά, και από τα καινοτόμα προϊόντα που λανσάρει σταθερά.

Σημειώνεται ότι η επένδυση των περίπου 8 εκατ. ευρώ σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό και εργαστηριακό εξοπλισμό της μονάδας των μελανιών, η οποία ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2023, θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2024. Με την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων, ο Όμιλος αυξάνει τους αποθηκευτικούς χώρους, εκσυγχρονίζει και αυξάνει τη δυνατότητα παραγωγής με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα ενώ ενισχύει το τμήμα R&D με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων. Επιπλέον, προχωράει η ολοκλήρωση της εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 1.25 MW στις εργοστασιακές μονάδες της Χαλκίδας και του Ασπρόπυργου, τα οποία (συστήματα) θα καλύπτουν το 70% των ενεργειακών αναγκών του Ομίλου στην Ελλάδα.

Ο όμιλος Druckfarben

Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στη χώρα και έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής, ο αμιγώς ελληνικός όμιλος Druckfarben κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή μελανιών φλεξογραφίας και βαθυτυπίας στην αγορά εύκαμπτης συσκευασίας (συσκευασίες τροφίμων, χαρτοκιβώτια, πλαστικές σακούλες, χαρτόσακοι κ.ά.). Επίσης, παράγει και εμπορεύεται προϊόντα οικοδομικών και αρχιτεκτονικών χρωμάτων με το εμπορικό σήμα KRAFT Paints, καθώς και δομικά προϊόντα και λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων με το εμπορικό σήμα BIOCLIMA® και τα συστήματα ClimaWall και ClimaRoof. Ο όμιλος διαθέτει βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα (Ασπρόπυργος, Χαλκίδα, Θεσσαλονίκη), τη Ρουμανία και τη Νιγηρία, παρουσιάζοντας σημαντική διείσδυση και εντεινόμενη παρουσία σε Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή και Αφρική.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.