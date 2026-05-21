Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση κατέγραψαν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Ο Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται «στο όριο» μεταξύ σύναψης συμφωνίας ή επανέναρξης της σύρραξης - Οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί

Πτώση αγορών

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των χρηματιστηρίων, με τους επενδυτές να παραμένουν επιφυλακτικοί αναμένοντας περαιτέρω εξελίξεις αναφορικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,2% στις 618,79 μονάδες στις 10:01 ώρα Ελλάδας, αφού χθες έκλεισε με άνοδο 1,5%.

Η διπλωματία του Ιράν επιβεβαίωσε χθες Τετάρτη το βράδυ πως έλαβε και «εξετάζει» την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, μέσω Πακιστάν, η κυβέρνηση του οποίου έχει αναλάβει, μαζί με άλλες, μεσολαβητικό ρόλο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται «στο όριο»—της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύρραξης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

