Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των χρηματιστηρίων, με τους επενδυτές να παραμένουν επιφυλακτικοί αναμένοντας περαιτέρω εξελίξεις αναφορικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,2% στις 618,79 μονάδες στις 10:01 ώρα Ελλάδας, αφού χθες έκλεισε με άνοδο 1,5%.

Η διπλωματία του Ιράν επιβεβαίωσε χθες Τετάρτη το βράδυ πως έλαβε και «εξετάζει» την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, μέσω Πακιστάν, η κυβέρνηση του οποίου έχει αναλάβει, μαζί με άλλες, μεσολαβητικό ρόλο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται «στο όριο»—της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύρραξης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

