Έρχεται διπλή πληρωμή ως και €1.600 σε οικογένειες με παιδιά

Του Βαγγέλη Δουράκη

Διπλό επίδομα για κάθε παιδί θα λάβουν μέσα σε διάστημα σχεδόν ενός μήνα χιλιάδες οικογένειες: Στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας θα γίνει η καταβολή του τακτικού επιδόματος τέκνων Α21, ενώ τον Ιούνιο θα πιστωθεί αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, δίχως να έχει προηγηθεί αίτηση, το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ το οποίο εξήγγειλε ο πρωθυπουργός και που μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 900 ευρώ για κάποιες οικογένειες.

Το έκτακτο επίδομα παιδιού θα καταβληθεί σε περίπου 975.000 νοικοκυριά με ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, με την πληρωμή να γίνεται αυτόματα βάσει των εκκαθαριστικών της εφορίας και τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Ποιες οικογένειες θα πάρουν την έκτακτη ενίσχυση

Το μόνο που απαιτείται είναι οι δικαιούχοι να έχουν δηλώσει σωστά τον IBAN τους στο Taxisnet, ώστε τα χρήματα να πιστωθούν στον σωστό τραπεζικό λογαριασμό. Η καταβολή του ποσού εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει μετά τις 24 Ιουνίου.

Όσον αφορά στα εισοδηματικά όρια:

Για άγαμο με ένα παιδί, το οικογενειακό εισόδημα ορίζεται στα 39.000 ευρώ.

Για έγγαμους με ένα παιδί το όριο αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ (40.000 ευρώ).

Για άγαμους με δύο παιδιά τα εισοδηματικά κριτήρια είναι 44.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους με δύο παιδιά είναι 1.000 επιπλέον (45.000 ευρώ).

Τι ποσά θα καταβληθούν όμως σε κάθε οικογένεια;

Άγαμοι με τρία παιδιά πληρώνονται 450 ευρώ, αρκεί το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 49.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους με τρία παιδιά, ορίζεται στα 50.000 ευρώ.

Από εκεί και πέρα, ισχύουν τα ακόλουθα για το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί:

Άγαμος με τέσσερα παιδιά (54.000 ευρώ), 600 ευρώ

Έγγαμος με τέσσερα παιδιά (55.000 ευρώ), 600 ευρώ

Άγαμος με πέντε παιδιά (59.000 ευρώ), 750 ευρώ

Έγγαμος με πέντε παιδιά (60.000 ευρώ), 750 ευρώ.

Άγαμος με έξι παιδιά (64.000 ευρώ), 900 ευρώ.

Έγγαμος με έξι παιδιά (65.000 ευρώ), 900 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι για μονογονεϊκές οικογένειες, τα εισοδηματικά κριτήρια ξεκινούν από τα 39.000 ευρώ και υπάρχει προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Προσοχή! Υπάρχει πλαφόν στα 900 ευρώ για κάθε οικογένεια. Είναι το ανώτατο ποσό που μπορεί να λάβει μια οικογένεια ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού τέκνων.

Η πληρωμή της β’ δόσης του επιδόματος τέκνων Α21

Βεβαίως, πέρα από την έκτακτη ενίσχυση, την ερχόμενη εβδομάδα θα καταβληθεί και το τακτικό επίδομα τέκνων Α21, το οποίο σε πολύτεκνες οικογένειες μπορεί να φτάσει τα 700 ευρώ ή και να τα ξεπεράσει.

Συγκεκριμένα, τη β’ δόση της ενίσχυσης για το τρέχον έτος θα λάβουν οι οικογένειες που πρόλαβαν να κάνουν τις σχετικές αιτήσεις έως τις 13 Μαΐου 2026.

Η καταβολή των ποσών προγραμματίζεται να γίνει την επόμενη Παρασκευή 29 του μήνα και θα αφορά το δίμηνο Μαρτίου - Απριλίου.

Φυσικά, όσοι δεν πρόλαβαν να κάνουν την αίτηση εντός της προηγούμενης προθεσμίας θα έχουν την ευκαιρία να το πράξουν όταν ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα. Και φυσικά στην επόμενη καταβολή θα λάβουν αναδρομικά τις δόσεις που έχασαν.

Το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 70 ή 42 ή 28 ευρώ για κάθε παιδί ανά μήνα, αν πρόκειται για το πρώτο και το δεύτερο τέκνο και ανάλογα το ύψος του εισοδήματος.

Το ποσό ανεβαίνει σε 140 ή 84 ή 56 ανά μήνα από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί.



