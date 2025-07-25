Αύξηση 0,7% σημείωσε το α' τρίμηνο εφέτος το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 36,89 δισ. ευρώ σε 37,14 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 6,7%, σε αντίστοιχη σύγκριση, από 37,8 δισ. ευρώ σε 40,3 δισ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -8,5 % το α' τρίμηνο του 2025, έναντι -2,4 % το α' τρίμηνο του 2024.

Σύμφωνα, επίσης, με τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων από την ΕΛΣΤΑΤ, το α' τρίμηνο του 2025, οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθαν στο ποσό των 4,31 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 24,2% έναντι 26,4% το α' τρίμηνο του 2024.

Παράλληλα, το α' τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών ύψους 7,62 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 6,87 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το α' τρίμηνο του 2024.

Επιπρόσθετα, το α' τρίμηνο εφέτος καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων ύψους 2,88 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 2,27 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων ύψους 0,52 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2024, που η καθαρή λήψη δανείων ήταν 3,52 δισ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων ύψους 4,74 δισ. ευρώ, ενώ το α' τρίμηνο του 2024 η καθαρή λήψη δανείων ανερχόταν σε 4,60 δισ. ευρώ.

