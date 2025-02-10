Του Χρυσόστομου Τσούφη

Μετά τις απαραίτητες δοκιμές, η ΑΑΔΕ είναι έτοιμη πλέον να λανσάρει το ψηφιακό πελατολόγιο. Και η εφαρμογή του, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, θα ξεκινήσει από τις επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με το αυτοκίνητο. Δηλαδή:

Ενοικιάσεις αυτοκινήτων

Πλυντήρια

Συνεργεία/Φανοποιεία

Πάρκινγκ

Οι λόγοι εύλογοι. Λόγω ελλιπούς πληροφόρησης όπως παραδέχτηκε ο επικεφαλής της Αρχής, οι έλεγχοι είναι δύσκολοι οπότε και υπάρχει μεγάλη δυνατότητα φοροδιαφυγής. Είναι χαρακτηριστικοί οι πολύ χαμηλοί τζίροι που δήλωσαν πέρυσι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, για παράδειγμα τα συνεργεία δήλωσαν μέσο ετήσιο κύκλο παραγωγής μόλις 23.142 ευρώ.



Μέσα στην εβδομάδα η ΑΑΔΕ θα έρθει σε επαφή με τις παραπάνω επιχειρήσεις προκειμένου να τους εξηγήσει τον τρόπο λειτουργίας του νέου εργαλείου και στη συνέχεια θα αρχίσει η εφαρμογή του.

Στην ουσία το Ψηφιακό Πελατολόγιο είναι η μετεξέλιξη του παλιού καλού βιβλίου πελατών. Τώρα τα πάντα θα είναι ψηφιακά στον υπολογιστή σε αντίθεση με το παλιό καθεστώς όπου η τήρηση των βιβλίων γινόταν χειρόγραφα.



Για να δούμε πώς δουλεύει χονδρικά το νέο σύστημα ας πάρουμε για παράδειγμα ένα πάρκινγκ. Κάθε αυτοκίνητο που θα μπαίνει για να σταθμεύσει, θα καταγράφεται στην πλατφόρμα του υπολογιστή (όχι το όνομα του ιδιοκτήτη/οδηγού του αυτοκινήτου αλλά η πινακίδα του). Και θα καταγράφεται εκ νέου όταν εξέρχεται του χώρου στάθμευσης και η όλη διαδικασία θα ΠΡΕΠΕΙ να ολοκληρώνεται με την έκδοση της απόδειξης.



Όλες αυτές τις κινήσεις, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να τις βλέπει σε πραγματικό χρόνο καθώς η εφαρμογή είναι διασυνδεδεμένη με το TAXIS. Και κάθε φορά που θα παρατηρείται μικρότερος αριθμός αποδείξεων από τις κινήσεις, τότε την πόρτα της επιχείρησης θα χτυπάνε οι ελεγκτές για περαιτέρω ελέγχους. Μάλιστα, θα υπάρχει και δυνατότητα σύγκρισης των στοιχείων μιας συγκεκριμένης επιχείρησης όπως αυτά καταγράφονται στο πελατολόγιο με τα στοιχεία που προκύπτουν από ομοειδείς επιχειρήσεις.



Για κάθε επιχείρηση υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις καταγραφής στο σύστημα:

Ενοικίαση Οχημάτων

Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος

Αριθμός Κυκλοφορίας Αλλοδαπής

Κατηγορία Οχήματος

Εργοστάσιο Οχήματος

Σκοπός Κίνησης Οχήματος (Ενοικίαση, Επισκευή, Ιδιόχρηση, Δωρεάν Υπηρεσία, Λοιπά)

Περιγραφή Σκοπού Διακίνησης

Διαφορετικός Τόπος Παραλαβής Οχήματος

Τόπος Παραλαβής Οχήματος

Πάρκινγκ/Πλυντήρια

Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος

Αριθμός Κυκλοφορίας Αλλοδαπής

Κατηγορία Οχήματος

Εργοστάσιο Οχήματος

Συνεργεία

Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος

Αριθμός Κυκλοφορίας Αλλοδαπής

Κατηγορία Οχήματος

Εργοστάσιο Οχήματος

Αρχικά το εργαλείο θα λειτουργεί ως πλατφόρμα μέσω του myAADE στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και στη συνέχεια θα αναπτυχθεί και εφαρμογή στο κινητό.



Επίσης, προϊόντος του χρόνου όλο και περισσότερες επιχειρήσεις θα καλούνται να εφαρμόζουν το ψηφιακό πελατολόγιο, όπως γυμναστήρια, κέντρα αισθητικής, φυσικοθεραπευτήρια, σχολές χορού, ξενοδοχεία και οργανωμένα καταλύματα, γιατροί και κτήματα γάμων και εκδηλώσεων.



Το νέο εργαλείο, εκτός από τη συμμόρφωση στο νέο φορολογικό πλαίσιο, βοηθά τις επιχειρήσεις και στη διαχείριση των πελατών τους καθώς προσφέρει σειρά λειτουργιών όπως:

Καταχώριση νέων πελατών

Ενημέρωση και τροποποίηση υφιστάμενων εγγραφών

Ακύρωση πελατών χωρίς την ανάγκη χειροκίνητης υποβολής εγγράφων

Συσχέτιση των εγγραφών με αποδείξεις και παραστατικά

