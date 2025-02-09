Παρά την αναμφίβολα θετική πορεία της οικονομίας έως τώρα και τις ευνοϊκές προοπτικές που διαγράφονται για το μέλλον, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Η προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης από τη δεκαετή κρίση χρέους πρέπει να συνεχιστεί. Η προσπάθεια σύγκλισης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η οποία έχει ξεκινήσει τα τελευταία πέντε χρόνια, απαιτεί ακόμη ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης, ανέφερε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας στην εκδήλωση «Επιχειρηματικά βραβεία Χρήμα 2024».

«Η οικονομική πολιτική θα πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη αφενός στη διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας και σταθερότητας και αφετέρου στην ταχύτερη υλοποίηση των απαιτούμενων επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “ Ελλάδα 2.0”, οι οποίες θα διευκολύνουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της οικονομίας και θα επιταχύνουν τον αναπτυξιακό ρυθμό τα επόμενα χρόνια. Η επίτευξη των ανωτέρω σε συνδυασμό με τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση των εισοδημάτων, την ανακούφιση των φτωχότερων νοικοκυριών και την περαιτέρω μείωση των ανισοτήτων, ενώ ταυτόχρονα θα συνδράμουν στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος και σε περαιτέρω αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας.

Ζούμε σε ένα διεθνές περιβάλλον πολύ πιο αβέβαιο από πριν. Εδώ, στην Ελλάδα, ξεπεράσαμε, με μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού αλλά και με μεγάλη οικονομική βοήθεια εκ μέρους των εταίρων μας, αυτών με τους οποίους μοιραζόμαστε το ίδιο νόμισμα, το ευρώ, μια εξαιρετικά σοβαρή δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική κρίση.

Η οικονομική βοήθεια που μας παρασχέθηκε ήταν η μεγαλύτερη βοήθεια που έχει δοθεί ποτέ σε μια χώρα ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτή η βοήθεια εξασφαλίζει την βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους και συμβάλλει σε θετικές οικονομικές επιδόσεις, και στην οικονομική μας ευημερία» ανέφερε ο κ Στουρνάρας .

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος προέβλεψε ότι η αναμενόμενη επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και η αύξηση της αβεβαιότητας και η συνακόλουθη χειροτέρευση των διεθνών χρηματοπιστωτικών συνθηκών, ενδέχεται να κάμψουν τις ελληνικές εξαγωγές και τις επενδύσεις, αναστέλλοντας προσωρινά την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας.

Όπως ανέφερε ο ίδιος το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε διαφέρει αισθητά σε σχέση με μερικά χρόνια πριν.

«Πολεμικές συγκρούσεις, γεωπολιτικές εντάσεις, εμπορικός πόλεμος, γεωπολιτικός κατακερματισμός και έντονος οικονομικός ανταγωνισμός, ακόμη και μεταξύ εταίρων και συμμάχων, συνθέτουν ορισμένες από τις προκλήσεις που θα πρέπει διαχειριστεί η Ελλάδα, αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στουρνάρας.

Τέλος, ο διοικητής της ΤτΕ συνέστησε να «διατηρήσουμε ως κόρη οφθαλμού τα κάτωθι δημόσια αγαθά, που είναι ήδη κεκτημένα. Πολιτική σταθερότητα, δημοσιονομική ευθύνη, χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αύξηση των επενδύσεων, μεταρρυθμίσεις» προκειμένου η ελληνική οικονομία να διατηρήσει τις θετικές οικονομικές της επιδόσεις.

