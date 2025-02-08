Στις 17 Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει η περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2025 όπως δήλωσε στο ΣΚΑΪ ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

«Αυτό προβλέπει ο νόμος και θα είμαστε συνεπείς» είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Πιτσιλής.

Σημείωσε επίσης ότι θα ανοίξουν ταυτόχρονα οι δηλώσεις και για τα φυσικά και για τα νομικά πρόσωπα.

Για τον ΕΝΦΙΑ εκτίμησε ότι θα αναρτηθούν τα σημειώματα το 1ο δεκαήμερο του Μαρτίου, ώστε η πρώτη δόση να καταβληθεί τέλη Μαρτίου.

Όπως είπε, φέτος ο φόρος θα εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις.

