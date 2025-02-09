Η Μέση Ανατολή είχε αρχίσει να προσελκύει επενδυτές... και μετά ήρθε ο Τραμπ

Η ιστορική αναδιοργάνωση στη Μέση Ανατολή αρχίζει να προσελκύει διεθνείς επενδυτές, οι οποίοι βλέπουν με καλό μάτι τις προοπτικές σχετικής ειρήνης και οικονομικής ανάκαμψης μετά από τόσες αναταραχές.

Όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters σε ανάλυσή του, η πρόταση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβουν οι ΗΠΑ τη Γάζα μπορεί να προκάλεσε αντιδράσεις, αλλά η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στην περιοχή, η απομάκρυνση του Μπασάρ αλ Άσαντ από τη Συρία, το αποδυναμωμένο Ιράν και η νέα κυβέρνηση στο Λίβανο έχουν τροφοδοτήσει τις ελπίδες για μια «επανεκκίνηση».

Η Αίγυπτος, η πολυπληθέστερη χώρα της περιοχής και βασικός διαπραγματευτής στις πρόσφατες ειρηνευτικές συνομιλίες, μόλις πέτυχε την πρώτη πώληση ομολόγων σε δολάρια μετά από τέσσερα χρόνια. Πριν από λίγο καιρό βρισκόταν αντιμέτωπη με την οικονομική κατάρρευση.

Οι επενδυτές άρχισαν να αγοράζουν και πάλι ομόλογα του Ισραήλ και του Λιβάνου, στοιχηματίζοντας ότι η Βηρυτός μπορεί επιτέλους να αρχίσει να διορθώνει τις αλληλένδετες πολιτικές, οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις της.

«Οι τελευταίοι μήνες έχουν αναδιαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό την περιοχή και έχουν θέσει σε λειτουργία μια πολύ διαφορετική δυναμική στην καλύτερη περίπτωση», δήλωσε ο Τσάρλι Ρόμπερτσον, βετεράνος αναλυτής αναδυόμενων αγορών στην FIM Partners. Το ερώτημα είναι αν το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα θα πυροδοτήσει νέες εντάσεις, πρόσθεσε.

Η πρόταση του Τραμπ να «καθαρίσει» τη Γάζα και να δημιουργήσει μια «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» βρέθηκε αντιμέτωπη με διεθνή καταδίκη.

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P Global έχει αναφέρει ότι θα άρει την προειδοποίηση υποβάθμισης του Ισραήλ εάν η εκεχειρία διαρκέσει. Αναγνωρίζει τις πολυπλοκότητες, αλλά είναι μια ευπρόσδεκτη δήλωση καθώς το Ισραήλ ετοιμάζει την πρώτη μεγάλη πώληση ομολόγων μετά την υπογραφή της εκεχειρίας.

Απρόβλεπτα πράγματα

Ο Michael Fertik, Αμερικανός επενδυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Modelcode.ai, δήλωσε ότι η χαλάρωση των εντάσεων συνέβαλε στην απόφασή του να ανοίξει μια ισραηλινή θυγατρική.

Είναι πρόθυμος να προσλάβει ειδικευμένους ντόπιους προγραμματιστές λογισμικού, αλλά η γεωπολιτική κατάσταση έχει παίξει επίσης ρόλο.

«Με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, κανείς δεν αμφιβάλλει ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν το Ισραήλ», είπε, εξηγώντας πώς παρέχεται προβλεψιμότητα ακόμη και αν ο πόλεμος αναζωπυρωθεί.

Αφού έμειναν σε μεγάλο βαθμό μακριά όταν το Ισραήλ αύξησε τις δαπάνες για τον πόλεμο, οι επενδυτές ομολόγων αρχίζουν επίσης να επιστρέφουν, όπως δείχνουν τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας. Ο υπουργός Οικονομίας του Ισραήλ Nir Barkat δήλωσε στο Reuters σε συνέντευξή του τον περασμένο μήνα ότι θα επιδιώξει ένα πιο γενναιόδωρο πακέτο δαπανών με έμφαση στην «τολμηρή οικονομική ανάπτυξη».

Το πρόβλημα για τους επενδυτές μετοχών όμως είναι ότι το Ισραήλ ήταν μία από τις αγορές με τις καλύτερες επιδόσεις στον κόσμο κατά τους 18 μήνες μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023. Μετά την κατάπαυση του πυρός - η οποία συνέπεσε με ένα σημαντικό sell-off της αμερικανικής τεχνολογίας - η αγορά της χώρας έχει υποχωρήσει.

«Κατά τη διάρκεια του 2024, νομίζω ότι μάθαμε ότι η αγορά δεν φοβάται πραγματικά τον πόλεμο, αλλά μάλλον τις εσωτερικές πολιτικές συγκρούσεις και εντάσεις», δήλωσε η Sabina Levy, επικεφαλής έρευνας της Leader Capital Markets στο Τελ Αβίβ. Και αν η κατάπαυση του πυρός δεν κρατήσει; «Είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι θα υπάρξει μια αρνητική αντίδραση», πρόσθεσε.

Ορισμένοι επενδυτές έχουν ήδη αντιδράσει άσχημα στην αιφνιδιαστική πρόταση του Τραμπ για τη Γάζα.

Ο Yerlan Syzdykov, επικεφαλής των αναδυόμενων αγορών στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Amundi, δήλωσε ότι η εταιρεία του είχε αγοράσει ομόλογα της Αιγύπτου μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά το σχέδιο του Τραμπ - το οποίο προβλέπει ότι το Κάιρο και η Ιορδανία θα δεχθούν 2 εκατ. Παλαιστίνιους πρόσφυγες - αλλάζει την κατάσταση.

Και οι δύο χώρες έχουν απορρίψει την ιδέα του Τραμπ, αλλά ο κίνδυνος είναι, εξήγησε ο Syzdykov, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ χρησιμοποιεί την εξάρτηση της Αιγύπτου από τη διμερή στήριξη και τη στήριξη του ΔΝΤ, δεδομένης της πρόσφατης οικονομικής κρίσης.

Η μείωση των επιθέσεων από τους Χούθι της Υεμένης σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα παραμένει επίσης ζωτικής σημασίας. Η χώρα έχασε 7 δισ. δολάρια - πάνω από το 60% - των εσόδων της από τη διώρυγα του Σουέζ πέρυσι, καθώς τα πλοία επέλεγαν να κινηθούν γύρω από την Αφρική για να αποφύγουν τυχόν επιθέσεις.

Ανοικοδόμηση

Άλλοι επενδυτές αναμένουν ότι η ανοικοδόμηση των βομβαρδισμένων σπιτιών και υποδομών στη Συρία και αλλού θα αποτελέσει ευκαιρία για τις κατασκευαστικές εταιρείες της Τουρκίας.

Ο απεσταλμένος του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι θα χρειαστούν 10 έως 15 χρόνια για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Η Παγκόσμια Τράπεζα, εν τω μεταξύ, υπολογίζει τις ζημιές του Λιβάνου σε 8,5 δισ. δολάρια, περίπου το 35% του ΑΕΠ του.

Σϋμφωνα με το Reuters, η πρώτη κρατική επίσκεψη του νέου προέδρου του Λιβάνου Μισέλ Αούν θα γίνει στη Σαουδική Αραβία, μια χώρα που θεωρείται πιθανός βασικός υποστηρικτής και που πιθανόν να το βλέπει ως μια ευκαιρία να απομακρύνει περαιτέρω τον Λίβανο από τη σφαίρα επιρροής του Ιράν.

Οι επενδυτές λένε ότι υπήρξαν αρχικές επαφές και με τις νέες αρχές.

«Ο Λίβανος θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη ιστορία το 2025, αν σημειωθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης του χρέους», δήλωσε η Magda Branet, υψηλόβαθμο στέλεχος της AXA Investment Managers.

«Δεν θα είναι εύκολο», πρόσθεσε ωστόσο, δεδομένου του ιστορικού της χώρας, του χρέους ύψους 45 δισ. δολαρίων που χρήζει αναδιάρθρωσης και του γεγονότος ότι οι Λιβανέζοι αποταμιευτές θα μπορούσαν να δουν κάποια από τα χρήματά τους να κατάσχονται από την κυβέρνηση στο πλαίσιο του σχεδίου.

Πηγή: skai.gr

