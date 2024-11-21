Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ο ιστορικός του μέλλοντος θα καταγράψει ότι το σωτήριον έτος 2024, καταρτίστηκε από την τότε κυβέρνηση της Ελλάδας ο πρώτος προϋπολογισμός στην ιστορία της που αναφέρει πόσα ακριβώς χρήματα προήλθαν από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Πλέον το ερώτημα όλων «και πόσα πιάνουμε από τη φοροδιαφυγή» έχει απάντηση. 1,8 δισ€



Ο περιορισμός της φοροδιαφυγής είναι «υπεύθυνος» για το 50% της υπέρβασης των εσόδων σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Στα δημόσια ταμεία μπήκαν 3,7δισ€ περισσότερα από όσα είχαν υπολογιστεί. 1,8δισ€ οφείλονται στη φοροδιαφυγή και 1,9δισ€ στην ανάπτυξη της οικονομίας. Όλα αυτά χωρίς να έχει αυξηθεί ούτε ένας φόρος, για την ακρίβεια όπως σημειώνει το Υπουργείο Οικονομικών στην παρουσίαση του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού, το 2024 μειώθηκαν 7 φόροι.



Το 1δισ€ της υπεραπόδοσης των αύξησης των εσόδων προέρχεται από τις εισπράξεις του ΦΠΑ. Με δεδομένο ότι ούτε ο πληθωρισμός ούτε η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκαν περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις, είναι ασφαλές να θεωρηθεί ότι το σύνολο προέρχεται από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Το ΥΠΟΙΚ υπολογίζει ότι φέτος η αξία των αγορών που θα γίνουν με ηλεκτρονικές συναλλαγές θα είναι αυξημένες 11% ή σχεδόν 7δισ€. Από τα 61,1δισ€ του 2023 στα 68δισ€ φέτος.

Για παράδειγμα μόνο στον κλάδο των ΤΑΞΙ οι ηλεκτρονικές συναλλαγές το πρώτο 8μηνο φέτος έχουν αυξηθεί 177%. Από 18εκατ€ το 2023 στα 50εκατ€ με την προβολή να δείχνει τελικό ποσό για φέτος στα 73εκατ€.

Φυσιολογικά θα υποστηρίξει κάποιος ότι όλα αυτές οι συναλλαγές δεν συνιστούν στο σύνολό τους φοροδιαφυγή και θα έχει δίκιο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το κενό ΦΠΑ (δηλαδή οι απώλειες ΦΠΑ) στις συναλλαγές με μετρητά είναι 25-30% ενώ στις ηλεκτρονικές συναλλαγές σχεδόν 0.

1,1δισ€ είναι η υπεραπόδοση των εσόδων από το φόρο εισοδήματος των νομικών προσώπων. Αν αφαιρεθούν τα 300εκατ€ της εισφοράς των διυλιστηρίων τα υπόλοιπα 800εκατ€ με ασφάλεια μπορεί να υποστηριχθεί ότι θα πρέπει να πιστωθούν στις προσπάθειες κατά της φοροδιαφυγής.

Θα υποστηρίξει κάποιος ότι ταυτόχρονα έχουμε και αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης, επομένως οι επιχειρήσεις δηλώνουν περισσότερα και θα έχει δίκιο. Εν μέρει. Κι αυτό γιατί ταυτόχρονα αυξάνονται οι επενδύσεις αλλά και το εργατικό κόστος (5,2% αυξήθηκαν φέτος οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας και 4,3% οι αμοιβές ανά εργαζόμενο) με αποτέλεσμα τα δηλωθέντα επιχειρηματικά έσοδα να είναι λιγότερα.



Τα 1,8δισ€ από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής σημαίνουν ότι είμαστε στο 72% του στόχου που έχει τεθεί για το τέλος της τετραετίας. Τότε, έως το τέλος του 2027 δηλαδή , η κυβέρνηση εκτιμά ότι σωρευτικά τα έσοδα από αυτό το κομμάτι θα έχουν αυξηθεί 2,5δισ€. Οπότε κυνηγάμε επιπλέον 700εκατ€ τουλάχιστον.



Παρ’ όλα αυτά στον προϋπολογισμό του 2025 δεν προβλέπεται ούτε 1€ υπεραπόδοσης από τα μέτρα ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης. «Πρώτα θα τα διαπιστώσουμε και μετά θα τα μετρήσουμε» σχολίαζε αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών.

Την υπεραπόδοση πάντως την περιμένουν και εύλογα. Το 2025 η σύνδεση των επιχειρήσεων με τα POS θα μετρήσει για 12 μήνες και όχι για 6 όπως έγινε φέτος ( τον Ιούνιο ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος της ) , το ίδιο και το μέτρο του myDATA. Από το 2025 θα εφαρμοστεί επίσης το μέτρο του ψηφιακού δελτίου μεταφορών ενώ πόρους θα αποδώσει και στο κομμάτι της εισφοροδιαφυγής και η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και βεβαίως θα υπάρξουν κι άλλα μέτρα.



Ο περιορισμός της φοροδιαφυγής έχει κομβική σημασία γιατί είναι η βασική πηγή άντλησης πόρων ώστε να κατευθυνθούν στη μείωση φόρων. Με δεδομένο πλέον ότι οι Βρυξέλλες έχουν τα μάτια τους καρφωμένα στο πόσα ξοδεύουν οι χώρες, οποιαδήποτε ΜΟΝΙΜΗ αύξηση εσόδων μπορεί να κατευθυνθεί σε άλλες πολιτικές αρκεί να αποδειχθεί ότι είναι μόνιμη.





