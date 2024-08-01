Δυο λίστες με νομικά και φυσικά πρόσωπα που διατηρούν οφειλές άνω των 150.000 ευρώ σε Δημόσιο και ΕΦΚΑ, με καθυστέρηση στην καταβολή τους μεγαλύτερη του ενός έτους, έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ.

Μεγαλύτερος οφειλέτης παραμένει η προ ετών πτωχευμένη Ακρόπολις Χρηματιστηριακή με συνολικές οφειλές που υπερβαίνουν τα 13 δισ. ευρώ. Ακολουθεί η Ολυμπιακή Αεροπορία με συνολικά χρέη σχεδόν 2,3 δισ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.