Στη δημοσιότητα λίστες της ΑΑΔΕ με οφειλέτες άνω των €150.000 σε Δημόσιο και ΕΦΚΑ

Μεγαλύτερος οφειλέτης παραμένει η προ ετών πτωχευμένη Ακρόπολις Χρηματιστηριακή με συνολικές οφειλές που υπερβαίνουν τα €13 δισ.

ΑΑΔΕ

Δυο λίστες με νομικά και φυσικά πρόσωπα που διατηρούν οφειλές άνω των 150.000 ευρώ σε Δημόσιο και ΕΦΚΑ, με καθυστέρηση στην καταβολή τους μεγαλύτερη του ενός έτους, έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ.

Μεγαλύτερος οφειλέτης παραμένει η προ ετών πτωχευμένη Ακρόπολις Χρηματιστηριακή με συνολικές οφειλές που υπερβαίνουν τα 13 δισ. ευρώ. Ακολουθεί η Ολυμπιακή Αεροπορία με συνολικά χρέη σχεδόν 2,3 δισ. ευρώ.

