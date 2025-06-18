Της Μαριαλενής Τσουβελεκίδη

Με €8,6 δισ. συνεισφορά και 214.000 θέσεις εργασίας, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών αποτελεί σταθερό μοχλό της ελληνικής οικονομίας. Την ίδια στιγμή, η ένταση στη Μέση Ανατολή φέρνει ακυρώσεις πτήσεων, με τη διοίκηση να μιλά για ελέγξιμες απώλειες, αλλά ανοιχτό το ενδεχόμενο επιδείνωσης.

Ειδικότερα, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου στο 35ο Ετήσιο Συνέδριο του ACI EUROPE, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΑ, Γιάννης Παράσχης, αναφέρθηκε στον αντίκτυπο της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή και ειδικά στο Ισραήλ, μία αγορά από και προς την οποία διακινούνται περίπου 1 εκατομμύριο επιβάτες ετησίως.

Agata Lyznik, Director of Communications, ACI EUROPE, ο Olivier Jankovec, Director General, ACI EUROPE, Γιάννης Παράσχης, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), ΔΑΑ και Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής, ΙΟΒΕ

Όπως σημείωσε, παρά τις ακυρώσεις πτήσεων που έχουν ήδη καταγραφεί, η εκτιμώμενη απώλεια 500.000 επιβατών το β΄ εξάμηνο του 2025 θεωρείται διαχειρίσιμη.

«Η απώλεια είναι διαχειρίσιμη για την ατζέντα 2033», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι εξελίξεις αυτές δεν θέτουν σε κίνδυνο τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους του αεροδρομίου.

Η «Ατζέντα 2033» στην οποία αναφέρθηκε ο Γιάννης Παράσχης αφορά το στρατηγικό σχέδιο επέκτασης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, με χρονικό ορίζοντα το έτος 2032–2033.

Τι περιλαμβάνει:

Αύξηση χωρητικότητας: από τα σημερινά επίπεδα (~28 εκατ. επιβάτες) σε έως και 40 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

Επέκταση του αεροσταθμού, νέες πύλες και αναβαθμίσεις σε υποδομές check-in, αποσκευών, ελέγχου ασφαλείας και εμπορικών χώρων.

Επενδύσεις σε πράσινες υποδομές, βιώσιμη ενέργεια και στόχους για μηδενικές εκπομπές άνθρακα (net zero).

Ψηφιακός μετασχηματισμός: νέα τεχνολογία για αυτοματισμούς, διαχείριση επιβατών και logistics.

Μακροπρόθεσμη οικονομική ενίσχυση της θέσης του ΔΑΑ ως κόμβου για την ευρύτερη ΝΑ Ευρώπη.

Παρά την αβεβαιότητα, οι προοπτικές για τον ΔΑΑ παραμένουν θετικές. Ο κ. Παράσχης δήλωσε ότι προβλέπεται αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 8% το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ επεσήμανε ότι η Ελλάδα προβάλλει ως σταθερός και ασφαλής προορισμός, ειδικά σε περιόδους διεθνών κρίσεων.

«Σε τέτοιες κρίσεις, οι άνθρωποι επιλέγουν την Ελλάδα ως ασφαλή προορισμό», είπε χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του για την αντιμετώπιση κρίσεων, σημείωσε με έμφαση: «Κάνουμε αυτή τη δουλειά 30 χρόνια. Αν δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε τέτοιες κρίσεις, καλύτερα να ασχολούμασταν με κάτι άλλο».

Από πλευράς του, ο Olivier Jankovec, Director General του ACI EUROPE δήλωσε ότι «η έλλειψη ευθυγράμμισης και συνοχής στις πολιτικές αερομεταφορών — σε συνδυασμό με άδικη φορολόγηση, γεωπολιτικές εντάσεις και δομικές αλλαγές στην αγορά — θέτουν αυτά (που έδειξαν οι μελέτες) τα οφέλη σε σοβαρό κίνδυνο».

Το ΔΑΑ ως στρατηγικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία

Η σημασία του ΔΑΑ για την ελληνική οικονομία αποτυπώνεται ξεκάθαρα στη νέα μελέτη του ΙΟΒΕ, η οποία παρουσιάστηκε στο συνέδριο. Σύμφωνα με τα ευρήματα:

Ο ΔΑΑ συνεισέφερε το 2023 περίπου €3,3 δισ. ή 1,5% του ΑΕΠ της χώρας. Εξ αυτών, περί τα 800 εκατ. αφορούν στη διασύνδεση με προμηθευτές του αεροδρομίου και λίγο πάνω από 800 εκατ. οι προκαλούμενες επιδράσεις στην οικονομία.

Η συνολική επίδραση στην απασχόληση φτάνει τις 50.000 θέσεις εργασίας, (1% της εγχώριας απασχόλησης) και από αυτές οι 18.900 θέσεις είναι οι άμεσες, οι 17.200 έμμεσες και 13.500 αυτές που επηρεάζονται από τις δραστηριότητες του αεροδρομίου. Από τις άμεσες θέσεις, οι 4.700 θέσεις είναι από την περιοχή των Μεσογείων.

Σε εθνικό επίπεδο, το ευρύτερο οικοσύστημα του ΔΑΑ υποστηρίζει 214.000 θέσεις εργασίας, συνεισφέροντας 3,8% του ΑΕΠ και €2,8 δισ. σε δημόσια έσοδα. Πιο συγκεκριμένα, το Ελληνικό Δημόσιο συλλέγει έσοδα 1,2 δισ. ευρώ και από αυτά περίπου τα μισά, 600 εκατ. ευρώ είναι άμεση συνεισφορά στα δημόσια έσοδα και τα υπόλοιπα από δραστηριότητες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του αεροδρομίου. Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος στο ΑΕΠ από το οικοσύστημα του αεροδρομίου προέρχεται από τις αεροπορικές και αφορά την Αττική, ενώ αντιστοιχεί σε 2,8 δισ. ευρώ ή αλλιώς το 2,7%.

Τέλος, σύμφωνα με τη μελέτη, ο τουρισμός μέσω του αεροδρομίου εκτιμάται σε 5 δισ. ευρώ το 2023, ήτοι 2,2% του ΑΕΠ. Συνολικά, η συμβολή του αεροδρομίου μαζί με τον τουρισμό είναι 8,6 δισ ευρώ.

Ανάκαμψη της επιβατικής κίνησης μετά την πανδημία - Η ανάγκη της επέκτασης

Η επιβατική κίνηση στον ΔΑΑ έχει ήδη ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα, φτάνοντας τα 28,2 εκατομμύρια επιβάτες το 2023, έναντι 25,6 εκατ. το 2019.

Όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΑ Γιάννης Παράσχης, η ανάκαμψη του αεροδρομίου έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας παρά τις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει κατά καιρούς. «Η μελέτη έγινε στη βάση των αποτελεσμάτων του 2023, με αύξηση επιβατικής κίνηση στο 10% έναντι του 2019 και περαιτέρω αύξηση κατά 13,5% το 2024 έναντι του 2023, άρα οι θετικές επιπτώσεις είναι ακόμη υψηλότερες», σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος του Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας.

Ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, Νίκος Βέττας, τόνισε πως το «Ελευθέριος Βενιζέλος» παρουσίασε το 2023 τη γρηγορότερη ανάκαμψη συγκριτικά με τα υπόλοιπα αεροδρόμια της Ευρώπης, πολλά εκ των οποίων δεν κατάφεραν την περυσινή χρονιά να πατήσουν καν το έδαφος προ της πανδημίας -τάση η οποία σε ένα βαθμό συνεχίστηκε και το 2024. «Μετρήσαμε την επίδραση των δραστηριοτήτων του αεροδρομίου στην υπόλοιπη οικονομία και είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτή η μέτρηση μετά την πανδημία. Η πορεία του αεροδρομίου της Αθήνας τα τελευταία χρόνια είναι από τις κορυφαίες στην Ευρώπη» ανέφερε ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ.

Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής, ΙΟΒΕ

Ο αερολιμένας φαίνεται να διατηρεί συνθήκες δυναμικής ανάπτυξης, παρά τις πιέσεις από διεθνείς συγκυρίες. Ταυτόχρονα, η διοίκηση επισημαίνει την ανάγκη διατήρησης ευελιξίας για την προσαρμογή σε εξωτερικές μεταβολές, με επίκεντρο τη γεωπολιτική σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο κ. Παράσχης ανέφερε ότι η επιβατική ανάπτυξη των τελευταίων ετών ανέδειξε την ύπαρξη αναπτυξιακού “ταβανιού”, το οποίο θα αντιμετωπιστεί με νέο κύκλο έργων. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «πλησιάζουμε τα όρια δυναμικότητας», κάτι που ενεργοποιεί τη στρατηγική “Ατζέντα 2033”.

Το σχέδιο περιλαμβάνει πρόγραμμα επενδύσεων ύψους €1,3 δισ., με στόχο την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών, ώστε το αεροδρόμιο να μπορεί να εξυπηρετεί έως 40 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

Αναλυτικά η επικαιροποιημένη μελέτη του ΙΟΒΕ για τη συμβολή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στην ελληνική οικονομία εδώ

