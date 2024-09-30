Πρόστιμο ύψους 9.200.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στη Motor Oil, λόγω παρεμπόδισης-δυσχέρανσης έρευνας της Επιτροπής κατά τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου στην ευρύτερη αγορά πετρελαιοειδών.

Για τον ίδιο λόγο επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 ευρώ σε φυσικό πρόσωπο.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την υπ’ αριθ. 835/2023 Απόφασή της, κατόπιν σχετικής Έκθεσης του Εισηγητή κ. Φώτη, περί παράβασης των διατάξεων του άρθρου 39 παρ. 5 του Ν.3959/2011, από την εταιρία ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ» καθώς και το φυσικό πρόσωπο ΙΒ, κατά τη διεξαγωγή αιφνιδιαστικού επιτόπιου ελέγχου, ο οποίος διατάχθηκε στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στα στάδια διύλισης, χονδρικής και λιανικής πώλησης στην αγορά της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, διαπίστωσε ομόφωνα ότι η εταιρεία ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και το φυσικό πρόσωπο παραβίασαν το προαναφερόμενο άρθρο και, αφού έλαβε υπόψη την ιδιαίτερη σοβαρότητα της εν λόγω συμπεριφοράς, την απαξία και την επίπτωσή της στη διενεργούμενη έρευνα, επέβαλε πρόστιμο ύψους 9.200.000,00 ευρώ στην εταιρεία και 50.000 ευρώ στο φυσικό πρόσωπο .

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στο σκεπτικό της απόφασης, κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου η εταιρεία ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και το φυσικό πρόσωπο δεν συνεργάστηκαν ενεργά, αλλά προκάλεσαν με τις ενέργειες και τις παραλείψεις τους προσκόμματα, καθυστερήσεις και δυσχέρειες κατά τη διάρκεια του ελέγχου, και ως εκ τούτου, δεν διασφάλισαν την ακεραιότητα - διαθεσιμότητα των επαγγελματικών αρχείων της εταιρίας και την αποτελεσματικότητα του ελέγχου.

Αντιθέτως, με την συμπεριφορά τους παρεμπόδισαν τον έλεγχο και παραβίασαν την υποχρέωση ενεργούς και διαρκούς συνεργασίας με τους εντεταλμένους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Με τον τρόπο αυτό, κατέστησαν αναποτελεσματικό τον έλεγχο.

Κατόπιν αυτών, η ΕΑ αποφάσισε τα ακόλουθα:

Α. Διαπιστώνει, κατά το σκεπτικό της Απόφασης, ομόφωνα, ότι η εταιρία με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» παραβίασε το άρθρο 39 παρ. 5 του Ν. 3959/2011.

Β. Επιβάλει, κατά το σκεπτικό της Απόφασης, ομόφωνα, πρόστιμο στην εταιρία με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» ύψους εννέα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (9.200.000,00)

Γ. Διαπιστώνει, κατά το σκεπτικό της Απόφασης, ομόφωνα, ότι ο ΙΒ παραβίασε το άρθρο 39 παρ. 5 του Ν. 3959/2011

Δ. Επιβάλει, κατά το σκεπτικό της Απόφασης, κατά πλειοψηφία, πρόστιμο στον ΙΒ ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00)

Η απάντηση της Μότορ Όιλ

Προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά του προστίμου που επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανήγγειλε η Μότορ Όιλ.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής:

«Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή προστίμου σε βάρος της Εταιρείας μας επικαλούμενη παρακώλυση του αυτεπάγγελτου ελέγχου που πραγματοποίησε στα γραφεία του Ομίλου Εταιρειών Μotor Oil Hellas τον Σεπτέμβριο 2021.

Σεβόμαστε πλήρως τον θεσμικό ρόλο της Επιτροπής, αλλά διαφωνούμε απόλυτα με την απόφαση της θεωρώντας πως η προηγούμενη ηγεσία έχει κάνει λάθος.

Τόσο τα Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας όσο και το προσωπικό αυτής συνεργάστηκαν πλήρως με την Αρχή και διευκόλυναν τον διενεργηθέντα έλεγχο κατ΄απόλυτη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που υπέχουν ή και ζητήθηκαν. Αυτό, άλλωστε, αναφέρεται και στα κείμενα της Επιτροπής.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου προσωπικό της Επιτροπής απαίτησε να επισκεφθεί και να ελέγξει ιδιωτικό χώρο του διευθύνοντος συμβούλου που δεν συμπεριλαμβάνεται στους χώρους άσκησης των δραστηριοτήτων της Motor Oil και των εταιρειών του ομίλου της (είναι χώρος τρίτης εταιρείας που μισθώνει χώρο στο ίδιο κτίριο με την ΜΟΗ).

Για την υπερβολή αυτή, θεωρούμε ότι η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού εδράζεται σε εσφαλμένες και αναπόδεικτες παραδοχές για δήθεν περιστατικά που έλαβαν χώρα κατά τη διενέργεια του ελέγχου τους και, κατά συνέπεια, η Εταιρεία μας θα προσφύγει στην Δικαιοσύνη».

