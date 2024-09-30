Αυξήθηκαν κατά 6,3% οι κατοικίες που ασφαλίζονται για καιρικά φαινόμενα και σεισμό

Σε 18,3% ανέρχεται το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης κατοικιών της χώρας, έναντι 18,2% που ήταν σε ισχύ τη 31η Δεκεμβρίου 2023. Ωστόσο, ενώ δεν αυξήθηκε ουσιαστικά το πλήθος των ασφαλισμένων κτιρίων κατοικιών, αυξήθηκε κατά 6,3% το ποσοστό αυτών που εμπίπτουν στις καλύψεις για την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ.

Άρα, σταδιακά τα συμβόλαια περιουσίας εμπλουτίζονται με το σύνολο των καλύψεων για τα καταστροφικά γεγονότα, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την τριμηνιαία έρευνα που διεξάγει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) για την καταγραφή του πλήθους των συμβολαίων ασφάλισης κατοικιών, με σκοπό την παρακολούθηση της τάσης και την κατανόηση της επίπτωσης των ενεργειών για την κάλυψη του κενού προστασίας μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης κατοικίας.

Η νέα έρευνα της ΕΑΕΕ αφορά συμβόλαια τα οποία ήταν σε ισχύ τη 31η Μαρτίου 2024 και συγκέντρωσε στοιχεία για 1.166.065 συμβόλαια (έναντι 1.159.332 συμβολαίων σε ισχύ τη 31η Δεκεμβρίου 2023).

Αναλυτικά, από τις ασφαλισμένες κατοικίες με κάλυψη κτιρίου, οι ασφαλισμένες για καιρικά φαινόμενα και σεισμό ήταν 555.341 το πρώτο τρίμηνο του 2024, δηλαδή (55,8% του συνόλου), οι ασφαλισμένες μόνο για σεισμό ήταν 251.194 (25,3% του συνόλου), οι ασφαλισμένες μόνο για καιρικά φαινόμενα ήταν 144.764 (14,6% του συνόλου), με ενυπόθηκο ενδιαφέρον 605.532 (60,9% του συνόλου) και μόνο στην Αττική εντοπίζονται τα 455.646 συμβόλαια (45,8% του συνόλου).

Οι ασφαλιστικές κατοικίες για καιρικά φαινόμενα και σεισμό παρουσιάζουν αύξηση 6,3% σε σχέση με την έρευνα στις 31/12/2023. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί η συμμετοχή τους στο σύνολο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με κτίριο, στο 55,8% από 52,4% στις 31/12/2023.

Η έρευνα έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

