Πρόστιμα 100.000 ευρώ μετά από ελέγχους -Καταστράφηκαν 19.743 «προϊόντα-μαϊμού»

Πρόστιμα συνολικού ύψους 100.000 ευρώ επιβλήθηκαν από τη Διυπηρεασιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς μετά από ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας καθώς εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 19.743 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων.

Η Διυπηρεασιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), του υπουργείου Ανάπτυξης διενήργησε τους ελέγχους χθες, 11 Σεπτεμβρίου 2024, σε συνέχεια των ελέγχων που πραγματοποίησε η υπηρεσία το προηγούμενο διάστημα και μετά από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών.

Οι έλεγχοι, όπως σημειώνεται από το υπουργειο Ανάπτυξης συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια, καθημερινά, ενώ τονίζεται και η σημασία της συνεργασία με το ΣΔΟΕ.

