Χρηματιστήριο: Πτώση 0,47%- Στα 129,95 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στο χρηματιστήριο, καθώς εξανεμίστηκαν τα πρωϊνά κέρδη, με την αγορά να κινείται κόντρα στο ανοδικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών, μετά και τη μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Η αγορά έκλεισε σε χαμηλά μήνα. O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώθηκε στο κλείσιμο στις 1.406,91 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,47%. Αμέσως χαμηλότερο κλείσιμο στις 13 Αυγούστου (1.403,17 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.425,17 μονάδες (+0,82%) και κατώτερη τιμή στις 1.405,18 μονάδες (-0,52%)

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 129,95 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.559.111 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,46%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,10%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (+0,83%), της Elvalhalcor (+0,78%), της Πειραιώς (+0,47%), της Jumbo (+0,42%) και της Τέρνα Ενεργειακή (+0,41%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ (-2,62%), της Εθνικής (-2,49%), της Aegean (-2,45%) και της Τιτάν (-1,56%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 10.231.602 και 6.393.915 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 24,92 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 20,30 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 41 μετοχές, 50 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Alpha Αστικά Ακίνητα +3,76% και Κέκροψ +2,86%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Attica Bank -20,38% και Ave -6,85%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 31,5000 -1,56%

ALPHA BANK: 1,5000 -0,03%

AEGEAN AIRLINES: 10,7500 -2,45%

VIOHALCO: 5,5200 -0,54%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,9800 -0,35%

ΔΑΑ:7,7100 αμετάβλητη

ΔΕΗ: 11,1500 -2,62%

COCA COLA HBC:33,5000 +0,06%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,9500 +0,83%

ΕΛΠΕ: 6,9600 -0,57%

ELVALHALCOR: 1,8000 +0,78%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,2900 -2,49%

ΕΥΔΑΠ: 5,6500 +0,36%

EUROBANK: 1,9485 -0,59%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9000 -0,29%

MOTOR OIL: 21,4000 -0,28%

JUMBO: 23,8600 +0,42%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,2400 -0,42%

ΟΛΠ:26,7000 +0,38%

ΟΠΑΠ: 15,6300 +0,26%

ΟΤΕ: 14,8600 +0,34%

AUTOHELLAS:10,9600 -1,44%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8860 +0,47%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9200 αμετάβλητη

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,3600 +0,41%

Πηγή: skai.gr

