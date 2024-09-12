Στο ποσό των 144,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Ελλάκτωρ το πρώτο εξάμηνο 2024 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες έναντι 136,2 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο 2023, σημειώνοντας αύξηση 6%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 88,9 εκατ. ευρώ, στα ίδια περίπου επίπεδα με το πρώτο εξάμηνο του 2023, (αύξηση 1%), με περιθώριο EBITDA 61%.

Τα κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) ανήλθαν στα 55,7 εκατ. ευρώ, έναντι 40,9 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο 2023 (αύξηση 36%).

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 40,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 28,7 εκατ. ευρώ πέρυσι (αύξηση 41%).

Οι θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 65 εκατ. ευρώ, η καθαρή ρευστότητα του ομίλου σε 458 εκατ. ευρώ (στις 30.06.2024) έναντι 302 εκατ. ευρώ στις 31.12.2023. Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου ανήλθαν σε 644 εκατ. ευρώ στις 30.06.2024 έναντι 497 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2023.

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των διακοπεισών δραστηριοτήτων ανήλθαν στα 192,7 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 56% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (440,8 εκατ. ευρώ), λόγω της μη ενσωμάτωσης του κλάδου κατασκευής, η πώληση του οποίου ολοκληρώθηκε το 2023.

Το συνολικό EBITDA του Ομίλου ανήλθε στα 99,6 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 18%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (84,6 εκατ. ευρώ). Το περιθώριο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 52% από 19% πέρυσι. Τα συνολικά ΚΠΦ του ομίλου ανήλθαν σε 65,1 εκατ. ευρώ έναντι ΚΠΦ 29,8 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση σε ετήσια βάση 118%. Τα συνολικά καθαρά κέρδη ομίλου διαμορφώθηκαν σε 46,8 εκατ. ευρώ έναντι 12,9 εκατ. ευρώ πέρυσι (αύξηση σε ετήσια βάση 263%).

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του α' εξαμήνου 2024, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Θύμιος Μπουλούτας ανέφερε: «Με την ολοκλήρωση των στρατηγικών κινήσεων των προηγούμενων ετών η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει πλέον μετεξελιχθεί σε Όμιλο Υποδομών με σταθερές και προβλέψιμες μακροχρόνιες ταμειακές ροές με έμφαση στα καθαρά μετά από φόρους κέρδη.

Σαν αποτέλεσμα η κερδοφορία του Ομίλου για το α' εξάμηνο 2024 έχει ενισχυθεί σημαντικά έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα βρίσκονται πάνω από 640 εκατ. ευρώ στο τέλος του α' εξαμήνου.

Εντός της τρέχουσας χρήσης, ολοκληρώσαμε την πώληση του εναπομείναντος 25% της ΑΝΕΜΟΣ RES στην MOTOR OIL (MOH) έναντι τιμήματος 123,5 εκατ. ευρώ και υπογράψαμε συμφωνία με την εταιρεία MANETIAL LIMITED, 100% θυγατρική της ΜΟΗ, για την πώληση του 94,44% της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., έναντι τιμήματος 114,7 εκατ. ευρώ. Η τελευταία συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Με βάση τον προγραμματισμό μας για το σύνολο του έτους εκτιμούμε ότι η κερδοφορία μας θα ενισχυθεί σημαντικά τα επόμενα δύο τρίμηνα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

