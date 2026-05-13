Προστασία πρώτης κατοικίας: Τι αλλάζει από τον Αύγουστο

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Δεύτερη ευκαιρία» για την προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς φέρνει η νομοθετική ρύθμιση που «εμπλουτίζει» το υπάρχον πλαίσιο διαχείρισης ιδιωτικού χρέους: Το νέο «μοντέλο» προστασίας που περνά μέσα από τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό θα επιτρέπει από τον Αύγουστο και μετά -εκτός εξαιρετικού απροόπτου- σε όσους έχουν χρέη να επιλέγουν να διατηρήσουν στην κατοχή τους την κύρια κατοικίας τους «θυσιάζοντας» όμως την υπόλοιπη περιουσία τους.



Έτσι, προκειμένου να «προστατεύσει» την κύρια κατοικία του ο εκάστοτε οφειλέτης θα πρέπει να αποδεχτεί τη ρευστοποίηση άλλων δευτερευόντων ακινήτων. Εντούτοις, πέρα από το ότι θα διατηρεί στην κατοχή του την πρώτη του κατοικία, θα πληρώνει και χαμηλότερες δόσεις σε σχέση με το παρελθόν.

Τι θα αλλάξει στην προστασία της πρώτης κατοικίας

Συγκεκριμένα, εκείνοι που υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης στην πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού εφόσον επιλέξουν την προστασία της πρώτης τους κατοικίας, θα διαπιστώσουν πως το ύψος του «κουρέματος» και οι μηνιαίες δόσεις θα υπολογίζονται αποκλειστικά βάσει της αξίας της κατοικίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη, και όχι σύμφωνα με το σύνολο της περιουσίας του. Στοιχείο που υιοθετείται για πρώτη φορά και οδηγεί σε χαμηλότερα ποσά μηνιαίων δόσεων.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο η επιλογή διατήρησης της κύριας κατοικίας με ταυτόχρονη ρευστοποίηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων για την αποπληρωμή των χρεών μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, συνιστά μια «δεύτερη ευκαιρία» για τους οφειλέτες, από τη στιγμή βεβαίως που διαθέτουν και άλλη περιουσία πέρα από την οικία που διαμένουν.

Σε κάθε περίπτωση, ο οφειλέτης θα μπορεί είτε να αποδεχθεί τη ρύθμιση που θα προκύπτει ή και να την απορρίψει.

Εάν την αποδεχτεί θα υπογραφεί σύμβαση η οποία θα προβλέπει τη σταδιακή αποπληρωμή της αξίας της πρώτης κατοικίας, θα πρέπει να γνωρίζει όμως πως η διατήρησή της θα εξαρτάται από τη συνεπή τήρηση των όρων.

Το νέο όριο οφειλών για ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

Στο ίδιο πλαίσιο -των παρεμβάσεων στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό- περιλαμβάνεται και η δυνατότητα που θα δοθεί για την ένταξη στον Μηχανισμό οφειλών από 5.000 ευρώ και άνω: Κάτι που εκτιμάται ότι θα δώσει διέξοδο σε περισσότερο από 1 εκατ. οφειλέτες με μικρότερα χρέη, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση στον εξωδικαστικό, καθώς το όριο μέχρι σήμερα διαμορφώνεται στα 10.000 ευρώ. Πρόκειται για οφειλές σε τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και εφορία.

Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά το νέο πλαίσιο αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο και οι σχετικές παρεμβάσεις υπολογίζεται πως θα εφαρμοστούν:

ένα μήνα από την ψήφιση, δηλαδή τον Ιούλιο, η δυνατότητα ένταξης οφειλών από 5.000 ευρώ (από 10.000 ευρώ που ισχύει τώρα)

δύο μήνες μετά, τον Αύγουστο, οι οφειλέτες θα μπορούν να επιλέξουν την προστασία της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία τους.

Να σημειωθεί πως όσον αφορά στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό μέσα στον Απρίλιο «κλείδωσαν» 2.172 νέες ρυθμίσεις με το ύψος των αρχικών οφειλών να ανέρχεται σε 588 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 51% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό Απρίλιο.

Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 60.388 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 18,64 δισ. ευρώ.



Πηγή: skai.gr

